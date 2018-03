Chila inicia su programa Encuentros 2018 con renombrados chefs internacionales

Actualidad

23-03-2018 Las figuras de la alta cocina diseñarán un menú degustación junto a Pedro Bargero. El primer encuentro se realizó el 21 de marzo

, el prestigioso restaurante de, integrante de la familiay distinguido dentro los 50 Best de Latinoamérica, presenta su cicloPensando desde los valores de innovación continua y hospitalidad, Chila abre sus puertas 6 noches durante el año acon, en los 50 Best Latam, 50 Best del Mundo y miembros Relais & Chateaux.El primer Encuentro fue ely contó con la presencia de

Te puede interesar Le robaron $ 20 mil a Luis Barrionuevo en Puerto Madero el día de su cumpleaños



Paulo, oriundo de Córdoba, es uno de los jóvenes cocineros argentinos que se destaca por su alta proyección. Hoy se encuentra en la cabecera de su restaurante Amelia, en San Sebastián, España, por el cual recibió su primera estrella Michelin siete meses después de su apertura.



Hay que recordar, además, que en 2015 abrió La Bottega, un restaurante de comida italiana en Ginebra que fue reconocido con una estrella Michelin a los 5 meses de abrir.



Paulo compartió en Chila una parte de su menú de Amelia en base a raíces argentinas y junto a Pedro Bargero, Chef de Chila, desarrollaron su idea de cocina argentina.



El programa anual de Encuentros 2018 es posible gracias a la asociación con Bodega Catena Zapata y Four Seasons Hotel Buenos Aires.



Chila se destaca por ser un restaurante con identidad propia que ofrece una experiencia gastronómica única desde su apertura en 2006.



Ideado por el empresario gastronómico Andrés Porcel, se ha posicionado como un exponente de la alta cocina con la riqueza y calidad de productos argentinos.



Su Chef Ejecutivo, Pedro Bargero, se inspira en el origen y momento exacto de los mejores productos de estación que ofrece nuestro país para diseñar una carta dinámica y sofisticada.