Dólar, soja y tasa: por qué la "bicicleta financiera" de fondos que apuestan por las Lebac ahora puede ayudar al Banco Central

Finanzas

27-03-2018 En el círculo íntimo de Sturzenegger creen que la oferta de divisas se recompondrá a partir de abril, cuando empiece la liquidación de la cosecha. Sin embargo, desde el sector rural descartan una avalancha, por la sequía y efectos adversos. El nuevo panorama cambiario y la opinión de la City









Parece un revival de épocas kirchneristas, pero no lo es, aunque se asemeje bastante. En los, también en el sector privado,con marcada intensidad el devenir de la tan esperadaEste tema es de suma relevancia en el actual contexto, ya queen la actualidadcomo para equilibrar unaEn, ellleva vendidosalrededor depara evitar que el precio delmás allá de un determinado nivel.Claro que los funcionarios saben que la actual sangría no puede ser eterna, a pesar de los más de u$s60.000 millones que acumulan las reservas de la entidad.La visión oficial es ya conocida. Tal como adelantó iProfesional, en la entidad rectora esperan que esas divisas provenientes del campo ayuden a tranquilizar el mercado cambiario , hoy abastecido por el Central y sin demasiada presencia privada.En el círculo íntimo de Federico Sturzenegger, la premisa clara:hasta que aparezcan los "".Y, en este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasaráresultacomo ellos esperan?Por lo pronto,no sólo lealgunas décimas alde este año, sino quemermará la cantidad deque puedan ser volcadas a la plaza cambiaria.Lasdaban cuenta de quealrededor deanuales.En el Gobierno creen que a pesar de que no haya una ola de ventas de billetes (porque la situación del productor es muy compleja debido a la sequía), estacionalmente habrá una mejor oferta."Esperamos que por el ciclo normal de la actividad, a partir dey más aúnveamos unpor la cosecha pasada, que tiene un stock muy alto", señalan.Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina () y el Centro de Exportadores de Cereales (), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas:- Enlas empresas del sector liquidaron- El monto liquidado en losascendió a- Esta última cifra, si bien es levemente superior a la del mismo período de 2017, se ubica unosde la del"Estimamosde exportaciones", aseguró el empresario Gustavoal ser consultado por el impacto de la sequía en la economía argentina.Además, indicó que hay otros efectos que aún no se midieron, pero que se espera una "en el interior, de las exportaciones y de la recaudación impositiva"."Vamos a tener un año que va ade Argentina, hay estimaciones que marcan una reducción de hasta el 1%", expresó."Si bien los efectos adversos pueden ser compensados parcialmente por otras causas, es como si entrásemos al", alertó Grobocopatel.A la hora de proyectar cómo evolucionará el ingreso de divisas, en el sector prevalece mayoritariamente una idea:En diálogo con, Diego, director de Novitas afirma queque se dé unaa partir de las próximas semanas."Por factores estacionales, puede que el ingreso sea algo más elevado. Además, porque hay muchos productores que tienen que vender lo que les quedó de la cosecha pasada", dice.Señala que un tema clave a tener presente eslos dólares o su mercadería, ya que cree que varios de ellos incluso pueden"Va a venir un poco lenta este año", asegura De la Puente. Cálculos extraoficiales realizados por CIARA-CEC, que han trascendido a los "pesos pesado" del sector, arrojan una conclusión:para los meses venideros."Todos saben que este año será más ajustado y que venderán quienes deban hacerlo por su cosecha pasada. Muchos, ante la incertidumbre por lo que pueda pasar, prefierena la espera de mejores precios ", remarcan grandes brokers.En la otra vereda está el equipo económico, deseoso de que se produzca una liquidación mayor que dé lugar a un ingreso más elevado de billetes verdes."Elapuesta a que losaplaquen a un mercado sediento de divisas, perode que así ocurra", afirma el consultor Salvador Di Stéfano.A la hora de ponerle cifras al asunto, señala que:1. Laapunta a sermenor a lasde toneladas2. La de, a ubicarse por debajo de lasde toneladasEsas cantidades estánde las observadas, cuando eran de 57 millones y 43 millones respectivamente."Nadie venderá apurado ni la soja ni el maíz, salvo que esté con la soga al cuello. Creo que elsi espera que los", asegura Di Stéfano."Para recuperar algo de lo que perdieron, hoy más que nuncade la tonelada superior a losen el caso de lay por encima de lospara el maíz", especifica.En diálogo con, Javier Buján -presidente de Kimei Cereales y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales-, califica ladel sector como "".que haya unade divisas", anticipa."Eltiene, no le alcanza la producción para lo que ya tiene comprometido. Habrá una oferta más fluida, pero van a pagar lo que se pueda y refinanciar todo el resto", expresa."Lo peor del campo no es esta campaña sino como sigue pensando en la 2018-2019", concluye.Ante este panorama, queda claro que eltan fácilmente del. Es decir, tendrá dificultades si lo deja "flotar" y busca que su precio surja del libre juego de la oferta (escasa) y la demanda (alta).Algunos hasta sospechan que, en su férrea intención de mantener a raya la cotización, la entidad podríaal negocio de la "" que precisamentePara volver a revalidar sus apuestas, los "" están muyde lo que pueda hacer Federico. O, mejor dicho, de lo que no puede hacer.Por lo pronto, lasque tiene elles brindan algunas, y muy útiles, para latoma deConcretamente, lade los primeros meses lefuertey, al mismo tiempo, lo lleva a tener quepor todos los medios queAsí,se combinan para ser eljusto para que losa apostar por las, aunque sea de manera momentánea.Desde Quinquela Asset Management señalan que esla decisión del Banco Central decambiario, ya que no hacerlo complicaría aún más el plan anti-inflacionario.Añaden que, más allá de que promueva una flotación limpia, si el equilibrio cambiario afecta los precios internos el BCRA debe salir al ruedo para paraLa duda que surge es si estas señales son suficientes para compensar unque está en, afirman desde Quinquela.Además, aseguran que hay que tener en cuenta: el impacto de lasobre el sector agropecuario y ladefinida por Luis Caputo."Lava a generar unadel sector agropecuario, que sólo en parte podría ser atenuada con la liquidación de stocks", sostienen."Estamos ante unen el que, por cambio de expectativas (metas de inflación y sequía) elentró en, afectando al nivel de precios y generando la intervención del BCRA", dicen desde Quinquela Asset Management."En este contexto, podríamos esperar que elcada vez que entienda que elpone en riesgo sus metas inflacionarias", vaticinan.En definitiva, las malas noticias provenientes del campo no hacen más que exacerbar la duda que se está planteando en estos días la City: hasta cuándo será sostenible la actual política de ventas masivas de reservas