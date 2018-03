Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido: "No le tengo confianza a Cristina Kirchner"

Politica

23-03-2018 Además, la mujer del exministro pidió una "auditoría contable que diga si faltó" dinero y señaló que su marido no "manejaba el tren" de la Tragedia de Once

aseguró este viernes en una entrevista televisiva que pone "" por, quien siguepor presunto fraude en la adjudicación de la obra pública. "Quiero unao si no faltó un peso. Loy todavía la instrucción no hizo nada", señaló Minnicelli en el programa Pamela a la Tarde. Además, señaló que su marido "está detenido porque un juez dijo que podía entorpecer la investigación" y remarcó: "Muchas". Con respecto a la, Minnicelli afirmó que su pareja "", y luego completó: "Yo lo lamento me parece una cosa terrible, de lo peor, pero en. Este es un estrago más".En este sentido, Minnicelli agregó que la Corte Suprema "acaba de decir que" y se preguntó por qué no se detuvo la formación. "Pregúntenle al maquinista o a quien le respondía el maquinista. Hay. Pasó con (Leandro), que nadie sabe lo que pasó", afirmó en referencia altestigo de la tragedia, quien fuede cuatro disparos. Con respecto a la expresidenta, la exposa desubrayó: ". Cuando vos perteneces a un equipo sos un equipo o no los sos. Y ella se alejó". Finalmente, Minnicelli admitió que" al ex secretario de Obras Públicas,, quien fue encontrado infragantien un convento bonaerense. "La escena me pareció espantosa", definió. "También me pareció terrible que en, ni que se pregunten de quién era la casa en la que vivía López. Esde obra más allegados a (el presidente , Mauricio)", concluyó.