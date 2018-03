Le roban el auto del estacionamiento y la Justicia dice si el supermercado deberá hacerse cargo

Legales

24-03-2018 La Cámara Comercial responsabilizó al comercio por el robo que sufrió un cliente y resaltó que la empresa debe contar con un sistema de registro de autos

Te puede interesar Alfredo Coto, a indagatoria por arsenal hallado en un supermercado

En los autos "Leyes Octavio c/ Inc. S.A. y otro s/ ordinario", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial responsabilizó a unpor eldelque sufrió un cliente dentro de ladedel lugar. Para los miembros del Tribunal la sociedad propietaria de unante un hecho así porlosidóneos en relación al registro de automóviles. En ese sentido, los jueces resaltaron que,la empresaa sus clientes el servicio de, debía, "lo cual le imponía, como presupuesto elemental, crear el mecanismo idóneo para permitir que éstos pudieran probar, en su caso, que tal servicio les había sido defectuosamente prestado", según Diario Judicial.Los camaristas señalaron que, más allá queelde estacionamiento brindadosino destinado a habilitar unasin perjuicio de que no exista publicidad alguna que haga a la prestación del servicio de estacionamiento . Por ese motivo, "la prestación de estacionamiento gratuito no es sino unapara captar mayor clientela y estimular el consumo, lo cual coloca a quien así procede en la obligación de proporcionar esa prestación accesoria en forma segura y eficiente". "Quien para obtener una mayor afluencia de público e incrementar sus ventas, ofrece la prestación del servicio en cuestión, no puede luego pretender no haber asumido ninguna obligación o haberla asumido en forma incorrecta: tal pretensión, que importa tanto como alegar que al cliente le da igual estacionar en la vía pública que hacerlo en un estacionamiento , resulta insostenible", sostuvieron los magistrados. Por todo lo expuesto, los jueces resolvieron condenar al Supermercado a abonar laen conceptos de daño moral y material.