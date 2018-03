Politica

24-03-2018 El exfuncionario kirchnerista y el líder piquetero estaban detenidos desde el 7 de diciembre en el marco de la causa que investiga el pacto con Irán

El exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el líder piquetero Luis D'Elía fueron liberados después de pasar 107 días en prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el pacto de entendimiento con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner .

La decisión fue dispuesta a través de dos fallos firmados por las juezas Gabriela Lopez Iñíguez y Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8, pasadas las 4 de la mañana. El otro miembro de ese cuerpo -Nicolás Toselli- se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa.

Las magistradas sostuvieron, en ambos casos, que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de investigación y que tanto Zannini como D'Elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra en libertad.

Carlos Zannini, quien fue secretario legal y técnico de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, salió del penal de Ezeiza minutos antes de las 9 de la mañana. Quebrado en llanto, el exfuncionario manifestó frente a la prensa: "Me han inventado un delito que no he cometido. No se olviden de eso: yo soy un inocente que fue preso".

En tanto, Luis D'Elia fue excarcelado alrededor de las 10.30. "Hace muchos meses que estamos presos por decisión de [el presidente] Mauricio Macri. Macri nos tuvo presos, tuvo presos políticos", dijo el dirigente social y llamó a marchar hoy, Día de la Memoria, "en pos de la memoria de la verdad, de la justicia, de la libertad de los presos políticos".

La causa por el pacto con Irán, que surge a partir de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, está cargo del juez federal Claudio Bonadio , quien a comienzos de este mes la elevó a instancia de juicio oral.

La denuncia apuntaba que la expresidenta Cristina Kirchner -también procesada- ordenó la firma del memorándum con Irán a cambio de desactivar las alertas de detención internacional de Interpol contra los funcionarios iraníes involucrados en el atentado contra la AMIA de 1994.

El pasado 7 de diciembre, el juez había ordenado la prisión preventiva de Zannini y D'Elia, además del exlíder de Quebracho Fernando Esteche y de Jorge Khalil, de la comunidad islámica.

También serán juzgados en esta causa el excanciller Héctor Timerman -excarcelado por razones de salud-, el exvicecanciller Eduardo Zuain, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, el exsegundo de la AFI Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.

Para Bonadio, todos deben ser juzgados por "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional".

Por qué los liberan

Ayer, la fiscal de la causa, Gabriela Baigún, había dictaminado en favor de la excarcelación Zannini y D'Elia de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA al considerar que no existía peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento por parte de los detenidos.

En el caso de Zannini, Baigún sostuvo que "la calidad de exsecretario de Legal y Técnica del encausado no resulta, por sí misma, un dato del que pueda extraerse indicio alguno de peligro procesal", según consta en el dictamen.

"El nombrado ya no posee vinculación alguna con la oficina que otrora ocupara, como así tampoco con ninguna otra del Poder Ejecutivo Nacional. Mal puede decirse, entonces, que detenta poder residual de influencia que le permitiría obstaculizar la marcha del proceso", remarcó.

La fiscal destacó además que Zannini siempre "ha estado a derecho", que el delito que se le imputa es excarcelable, y que "tiene domicilio fijo y se desempeña como Director del banco de Santa Cruz", lo que da cuenta de su arraigo.

La fiscal sostuvo que, además, no hay motivos para que Zannini y D'Elía reciban un tratamiento distinto al que reciben el ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, entre otros, quienes están siendo juzgados en otro juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA, al que llegaron en libertad.

En el dictamen referido a la situación puntual de D´Elía, Baigún sostuvo que el dirigente social y ex secretario de Tierra y Vivienda "no posee ningún nexo con el gobierno actual, por lo que no puede inferirse por su parte poder de influencia alguno, ni acceso a ninguna clase de documentación oficial".