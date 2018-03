Politica

24-03-2018 El dirigente kirchnerista estaba detenido por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. "Tengo orgullo de salir en libertar este día", dijo

El dirigente kirchnerista Luis D'Elía recuperó la libertad este sábado tras"Es un honor ser preso político de esta basura", sentenció en la puerta del penal de Marcos Paz, donde estuvo detenido desde el 7 de diciembre pasado. "Hace ya muchos meses que", manifestó el dirigente y agregó: "Hay que seguir luchando para que no quede ni un preso político".

En alusión a la fecha en la que fue liberado, en la que se cumple unde 1976, aseguró: "A nosotros nos fue mejor que a nuestros antecesores, a nuestros compañeros los fusilaron en José León Suárez, los tiraron de aviones, los asesinaron. Hoy es el Día de la Memoria y tengo un orgullo tremendo de salir en libertad este día", manifestó según Perfil.Asimismo, sostuvo: "y hoy tenemos que ser miles de argentinos marchando en la calle en pos de la memoria, la verdad y la justicia, y de la libertad de todos los compañeros que todavía están detenidos". Además D'Elía aprovechó paraCristina Fernández de Kirchner, y agradeció a los compañeros y militantes que fueron a visitarlo durante su encierro. "No me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron estos meses", dijo. Esta madrugada, las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Íñigueztanto de D'Elía como de Carlos Zannini por considerar que "la circunstancia de que este caso tenga relevancia pública no permite, por sí, justificar la prisión preventiva", entre otras cosas. Más temprano, el exsecretario de Legal y Técnica durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, habló tras salir del penal de Ezeiza. "Estuve detenido por voluntad de los que mandan", indicó el exfuncionario. El líder de Miles cumplía prisión preventiva en el penal de Marcos Paz desde el 7 de diciembre por orden del juez Claudio Bonadio por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. Además de Zannini y D'Elía,Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Yousse.