¿Cómo "zafó" Dujovne cuándo le preguntaron por su dinero offshore?

Impuestos

25-03-2018 "Mi patrimonio es el declarado al 31 de diciembre de 2016, cuando todavía no era ministro. El dinero afuera tributa impuestos en el país al estar declarado", aseguró el funcionario

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no la pasó bien en La noche de Mirtha Legrand. La conductora, sin vueltas, le preguntó: "No escucho a la gente decir que le va bien, ¿a usted?". Antes de que el funcionario pudiera responder, la diva insistió: "Usted hablaba mucho en el programa de Carlos Pagni -Odisea Argentina-, ¿Ustedcon su labor?". Dujovne se defendió: "Todas las noches me acuesto pensando qué falta hacer, pero lados años seguidos por primera vez desde 2011". Y retrucó: "Trabajo el doble y gano menos".La conductora también quiso saber por qué el ministro de Hacienda tiene la mayor parte de susen el: "¿Es un delito tener plata?". El funcionario aseguró: "Para nada mientras esté declarado". Y continuó: "Mi, del que hablan, es el declarado al 31 de diciembre de 2016, cuando todavía no era ministro. El dinero afuera tributaen el país al estar declarado". El ministro de Hacienda concluyó: "Tengoel 80% de mi patrimonio en activos argentinos comode la nación, de provincias y de empresas. Es lo mismo que tener la plata en el país. Es confiar en la Argentina".