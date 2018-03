Pasó el blanqueo pero igual crecen los fondos que los argentinos tienen fuera del país

Impuestos

25-03-2018 Según el Balance cambiario del Banco Central, durante 2017 la salida de dólares por la “formación neta de activos externos de libre disponibilidad” sumó u$s22.148 millones, una cifra casi igual a la registrada en 2008. Esta salida de capitales fue financiada con el incremento de la deuda

Según el Balance cambiario del Banco Central, durante 2017 lapor la “formación neta de activos externos de libre disponibilidad” sumó u$s22.148 millones, una cifra casi igual a la registrada en 2008. Esta salida de capitales fue financiada con elde la. De estos números se desprende que el--por una cifra récord de u$s116.800 millones – no modificó lasde los argentinos fuera del sistema y del país, y más aún siguió en aumento por la salida de capitales tanto durante 2016 como en 2017. Esto se explica porque con el blanqueo ingresó solo unadelque estaba “bajo el colchón” y el grueso de los depósitos en els no fue repatriado y quedó en los bancos y entidades financieras del exterior. Incluso funcionarios del Gobierno admitieron que de sus activos declarados buena parte sigue en el exterior. El blanqueo redujo elexternos “en negro” y ahora una proporción mayor tributa a la AFIP El INDEC señala que a partir de 2013 las cuentas externas “muestran una tendencia negativa explicada por la acumulación de los déficits de la cuenta corriente y por el aumento del endeudamiento del Gobierno general”, señala el informe publicado por Clarín.Por esas razones, lay privada externa (en divisas) suma u$s232.952 millones. Son u$s51.782 millones más que la contraída a diciembre de 2016. El grueso es. “El aumento se debió principalmente a las emisiones de deuda del Gobierno general y Banco Central”, dice el INDEC y aporta estos números: el 61% de la deuda corresponde al Gobierno general y 8 % al Banco Central (BCRA), el resto a diversos sectores privados. Sobre losy aún depositados enen el, en el Gobierno aceptan que uno de los desafíos que tienen es atraer dichos fondos hacia ellocal. Si bien es un fenómeno que por ahora no se estaría dando, sí es cierto que muchos de esos fondos estarían invirtiendo -desde afuera- enque emite el Gobierno, tanto nacional como provincial. Al menos esa es la información que manejan en los despachos oficiales, señala el matutino.