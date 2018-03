El Gobierno atribuye la mala calidad de empleos a los juicios laborales

Economía

25-03-2018 Los datos laborales difundidos en la semana por el Indec arrojaron que la desocupación en el cuarto trimestre de 2017 se ubicó en 7,2% de la población económicamente activa, o sea una baja de 0,4 puntos en la comparación interanual, y afecta a 923 mil personas

Losdifundidos en la semana por el Indec arrojaron que laen el cuarto trimestre de 2017 se ubicó en 7,2% de la población económicamente activa, o sea una baja de 0,4 puntos en la comparación interanual, y afecta a 923 mil personas. Esa caída fue acompañada por más, lo cual sin duda es positivo. Pero cantidad no implicó calidad. Según estimaciones de analistas, el 40% deles. Además, sobre la base de las cifras del SIPA relevadas por el Ministerio de Trabajo, laque más creció en 2017 dentro del sector privado fue el(+6,6%). La próxima semana se conocerán los datos de enero. Ecolatina indicó que “más de 430 mil personas” consiguieron empleo entre el 4 trimestre de 2016 e igual de 2017, y calculó que dado que en ese lapso el trabajo formal generó 266 mil nuevos puestos, el número de ocupados en elfue casi 170 mil.“Es decir, el 40% de los nuevos ocupados ejercen en la”, con lo cual “el desafío del modelo actual no parece necesariamente ser la creación de empleo , sino la generación de empleo de calidad”, planteó. También LCG alertó que en 2017 “dentro delo, la mitad de los nuevos puestos de trabajo sonque cuentan con un menor grado de protección social que los; estos últimos solo explicaron 4 de cada 10 nuevos empleos privados, lo que relativiza la buena noticia de la baja del desempleo por”. En el Gobierno admiten esa realidad y apuntan contra la. El secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, evaluó en charla con algunos medios que hay “un problema histórico en Argentina, que es elmuy grande a la contratación de empleo privado registrado que tiene que ver con los, que nosotros empezamos a cambiar con la modificación de la ley de ART , pero sigue estando”, por eso “son muy importantes las medidas que impulsamos” con laque aún no se debatió. “Argentina tiene hace casi una década estancado elregistrado en 6,2 millones de trabajadores”. El funcionario señaló que el alto nivel de“es el dato que no se ha podido cambiar porque tiene que ver con la estructura del mercado laboral”, y afirmó que el Gobierno está “haciendo un sendero que va a apuntar a la inversión en la Argentina en términos de empleo formal, que es la, pero faltan cambios en los temas laborales”.