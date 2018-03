"Toto" Caputo prepara documentación para desligarse de las offshore

Impuestos

25-03-2018

El ministro de Finanzas,, prepara su descargo para el 4 de abril, cuando deberá exponer en el Congreso sus nexos con un entramado de, que, según la Comisión Nacional de Valores estadounidense, lo vinculan como accionista. "Va a ir a defenderse y a presentar documentación. No fue ni es dueño de", dijeron a La Nación voceros de Caputo en referencia a la administradora de fondos de inversión registrada en los Estados Unidos. Caputo se encuentra en esta ciudad en el marco de la 59a Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El ministro fue nombrado presidente de las Asambleas de Gobernadores -como les dicen en el organismo a los ministros de Finanzas-, cargo que tendrá hasta el año que viene, cuandotome la organización del foro. Caputo es mencionado por Noctua como "" de la sociedad que armó una red de fondos de inversión registrados en distintos paraísos fiscales para invertir en activos financieros, según la SEC.El ministro de Finanzas no incluyó esa información en lasante la(OA) cuando asumió como funcionario en diciembre de 2015 (correspondiente al período fiscal 2014) y en la de 2016 (al inicio de 2015). Este entramado será lo que deba explicar ante el Congreso. Ante los legisladores, Caputo también se referirá al, que, según la última publicación del Indec, creció u$s51.782 millones en 2017, lo que significa un alza de la deuda externa de 28,5% con respecto al año anterior. En medio de una serie de reuniones protocolares, Caputo programó una serie decon bancos internacionales con el fin de aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura. En su discurso en la cumbre del BID, el ministro señaló ayer que "el déficit en infraestructura es un desafío global, pero en particular en la región necesita una respuesta urgente". Además advirtió que en los últimos 20 años, la región "solo invirtió 2,7% del PBI en proyectos de infraestructura", una cifra que aspiran duplicar.