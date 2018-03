Con estas palabras, Mark Zuckerberg pidió perdón a los usuarios de Facebook

Tecnología

26-03-2018

El fundador y director general ejecutivo de, publicó una página entera de publicidad en la prensa inglesa con un triste mensaje: “Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos”. La disculpa de Zuckerberg se produce tras las denuncias a la consultora británicapor acceder de manera indebida a la información de los usuarios de Facebook para construir perfiles sobre los votantes estadounidenses que luego fueron utilizados para la campaña del presidente estadounidenseen 2016. La disculpa, en texto negro sobre fondo blanco y con solo un pequeño logo de la compañía, se publicó este domingo en, uno de los periódicos cuyas informaciones sobre el "" están repercutiendo en la caída en bolsa de las acciones de Facebook Zuckerberg admitió que una aplicación construida por un investigador universitario “filtró datos de Facebook de millones de personas en 2014”: “Se trató de un, y lamento no haber hecho más en ese momento”, dijo, pidiendo disculpas por primera vez en las entrevistas televisivas de Estados Unidos . Cambridge Analytica, por su parte, se defendió diciendo que pensó que lase obtuvo de acuerdo con las leyes de protección de datos, y que más tarde la eliminó a petición de Facebook . El viernes por la noche, los investigadores delregistraron las oficinas de Cambridge Analytics en Londres durante varias horas.