Crece la deuda y uno de cada 10 pesos de los impuestos son para pagar intereses

Finanzas

26-03-2018 Por el creciente peso de los intereses de esa deuda, poco más de uno de cada $10 que el Gobierno cobra de impuestos se destina al pago de intereses

En los, la deuda pública interna y externa, en pesos y moneda extranjera, aumentó en: subió de u$s275.446 millones a u$s305.708 millones, incluyendo la, según un informe del Ministerio de Finanzas dado a conocer este fin de semana. Además por el creciente peso de losde esa deuda , ya poco más deque el Gobierno cobra de impuestos se destina al pago de losde la deuda . Si se agrega lo que aúnla deuda pública total trepa a. Equivale alEsta deuda pública nacional no incluye lo que adeudan las provincias y tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda extranjera. En 2016, laSi se suman los 9 meses de 2017, en los primeros 21 meses del Gobierno de Mauricio Macri, la deuda pública aumentó en US$ 65.043 millones. Representa un incremento en dólares del 27%, a razón de US$ 103 millones por día. Si la comparación se extiende, luego del primer canje de deuda , cuando sumaba, el endeudamiento público: creció enDe ese incremento,se gestó durante losen lo que va de la Presidencia dePara 2018, sin computar los movimientos deque aún no fueron informados, los vencimientos de capital sumany los intereses. Gran parte de esos vencimientos están siendo y serán refinanciados. En proporción al PBI,registra un curso ascendente desde 2011:ese año hasta el 52,6% en 2015, al 53,3% en 2016 y enTambién- en divisas-- conera del 212,6% en 2015, subió al 254,4% en 2016 y en septiembre del año pasado alcanzaba al 293,1%. El peso de lostambién son crecientes: a fines derepresentaban elen 2016 el 2,3% y a. Y crecen los intereses como porcentaje de los recursos tributarios: del 7,9% a fines de 2015, subieron al 8,9% en 2016 y al 10,4% en septiembre de 2017. Este aumento de los intereses explica, según Clarín, que, a pesar de los aumentos de las tarifas públicas que representan un "ahorro fiscal" para el Gobierno por el menor pago de subsidios económicos a las empresas, el déficit fiscal sigue creciendo. Aumentó del 5,9 en 2016 al 6,1% del PBI en 2017.