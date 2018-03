El Banco Central volvió a intervenir y el dólar se mantuvo controlado

Finanzas

26-03-2018 El minorista cayó tres centavos a $20,47 promedio y el mayorista cerró sin cambios a $20,19. Este lunes el BCRA habría vendido unos u$s100 millones, que se suman a los u$s761 millones de la semana pasada destinados a contener la suba del precio de la divisa. Menor volumen operado

Elcon la venta de divisas, iniciada a principios de mes, para mantener el tipo de cambio en los niveles actuales y evitar que un mayor incremento del billete estadounidense se traslade a los precios de la economía y reavive más la inflación. Según operadores consultados por, el, en una plaza en la que el volumen total operado fue 6% inferior al del viernes, al registrarse u$s758 millones negociados. Esto en un marco en el que la, justamente, para favorecer el descenso de la inflación.Elcedió tres centavos asegún surge de la habitual encuesta que efetúa el BCRA entre los bancos de la city porteña. Desde el, la cotización al público se mantuvo sin cambios en $19,95 para la compra yElel lunes en las entidades privadas fue dedel ICBC, seguido por los $20,51 del Francés e Itaú.En tanto, en la, el blue retrocedió, por lo que lacon el promedio minorista oficial es de 41 centavos, oEn el segmentoel precio se mantuvo sin modificaciones respecto al viernes, en torno a lospara la venta. "Elpara la cotización del dólar en la fecha", afirma el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.Y agrega: "Lay, por lo tanto, no se movió de los precios de venta durante todo el desarrollo de la jornada". Caba recordar que la semana pasada, eldebió venderpara contener la suba del precio de la divisa, que terminó sin cambios a $20,52 para la punta vendedora.Y desde queen la plaza el pasado, ya sede ese monto, porque han sido compensadas con el ingreso de títulos de colocación de deuda.En la plaza empieza a preocupar la, aunque algunos analistas sostiene que con el actual techo en el precio del billete verde que está imponiendo el Banco Central se alienta a la colocación en pesos a uan tasa del 26,5% anual."Hoy la oferta proviene demás que la semana anterior) y también de otros rubros que realimentan la venta de la divisa norteamericana, además de algunos inversores tentados por la tasa de interés en pesos, ahora que tienen undice Fernando Izzo, operador de ABC Cambios.De hecho, en el, y la de 177 días al 25,85% anual, en el que se transaccionó un equivalente en pesos de u$s380 millones."Creemos quemáxime cuando el proceso de desinflación ha sido voluntariamente ralentizado", resume la consultora Analytica.Por el lado de los, en especial a la marcha de los datos macroeconómicos y las estrategias monetarias y cambiarias del banco central ", afirma Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. Una de las noticias del día que afectarán a la plaza es que, en la, los trabajadoresuncontra la decisión de las entidades financieras -avalada por el Gobierno- de darles unretroactivo a enero. En los tres días laborables antes del fin de semana extra largo, los empleados realizarán asambleas y no atenderán al público entre las 12 y 13 horas, y amenazan con unPor su parte, en la Bolsa de Comercio, else ubicó en lospara la venta.En eldel Rofex se operaronel volumen más elevado desde el 31 de enero pasado-, de los cuales más del 40% se negoció paracon una tasa implícita del 9% anual.Elen el que los plazos operaron con bajas promedio de seis centavos, no convalidando la estabilidad final del spot.