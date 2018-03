La AFIP apeló este lunes el falló que benefició a Cristóbal López

Impuestos

La AFIP apeló este lunes el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que días atrásdel empresarioy el cambio de acusación en su contra, en el marco de la causa por el no pago de $8.000 millones de impuestos por el expendio de combustibles de la empresa Oil Combustibles. La presentación como querellante por parte del organismo fue hecha ante laara que su fallo sea revisado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión de liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fue uno de los puntos de la resolución de 110 páginas que llevó las firmas de los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, junto a la dede la Sala II, que intervino para desempatar. El fallo, además, confirmó los procesamientos de los empresarios y del ex titular de la AFIP , en tanto que recalificó las conductas que se les imputan, una decisión que los beneficia. El escrito no ahorró críticas a la forma de investigación en el expediente y en los conexos, ni en la responsabilidad que también le cabe a Echegaray, como ex funcionario. López y De Sousa estaban detenidos condesde el 19 y 20 de diciembre pasado, por orden del juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa pordel pago de $8 mil millones del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.En ese momento fueron procesados poragravada en perjuicio del Estado nacional. Sin embargo, la decisión del tribunal de alzada determinó que, a partir de ahora, serán investigados porEl cambio los favorece porque el primero de los delitos que se les imputaban implica una pena mayor que el nuevo. "Resulta muy importante para consolidar una ciudadanía fiscal responsable que se apliquen conpenales correspondientes a quienes han defraudado al Estado de modo tan ostensible y desprejuiciado", dice al inicio el texto de la AFIP . En el texto, la AFIP dijo haber asumido "la representación deque consideran estéril su esfuerzo fiscal si hechos de esta naturaleza quedan, por la arbitrariedad de los jueces, sin sanción alguna". "Lo decidido constituye una, alzándose contra lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal el 22 de noviembre de 2017, es decir, hace tan sólo unos pocos meses", añade el escrito. El cambio de calificación, "en forma totalmente arbitraria e infundada" y "en contra" de lo que había dicho Casación, "permitiría a los empresarios imputados, a través del régimen instituido por la Ley 27.260, lo que acarreará inevitablemente la extinción también de la acción para los funcionarios públicos que organizaron la maniobra delictiva" como Echegaray.