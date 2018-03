De California a La Rioja: variopinta misión de EE.UU. ya explora oportunidades de negocios en energía, alimentos y turismo

Economía

27-03-2018 La Rioja es uno de los tres distritos más pequeños del país. Encara una estrategia con el objetivo de atraer capitales frescos tanto para el sector privado como para las compañías que, bajo la figura de la SAPEM, están bajo su órbita. ¿Cuál fue la percepción de los extranjeros?

LA RIOJA- Una visita que combinó a inversores millennials e hindúes, con interesados en la producción agroindustrial y en las energías renovables, sin olvidar que siempre forman parte del grupo los especialistas en nuevas tecnologías y telecomunicaciones, a tono con los tiempos digitales. Así podría describirse, en una primera mano, la misión conformada por 18 empresas y fondos norteamericanos que llegaron hasta La Rioja para explorar nuevas oportunidades de inversión en áreas consideradas vírgenes.

Se trata de una visita que comenzó la semana pasada en esta provincia y que el domingo se trasladó a San Juan, donde se extendió hasta el martes. La misión comenzó a forjarse el año pasado, cuando Barak Obama visitó la Argentina de la mano de la Fundación Advanced Leadership (ALF) cuyo objetivo es profundizar vínculos en territorios allí donde no es habitual.

La provincia gobernada por Sergio Casas recibió la visita de 18 compañías interesadas en energías renovables (solar y eólica), real estate, turismo, y nuevas tecnologías aplicadas a diversos sectores, principalmente, la salud. Y en ese marco visitaron a 20 empresas riojanas tanto del mercado agroindustrial como de servicios

Fueron 65 encuentros en los que quedó en claro que La Rioja está necesitando establecer nuevas relaciones para desarrollar a un territorio que no sólo cuenta con recursos naturales para impulsar proyectos orientados a las energías renovables, sino también un enorme potencial en materia turística, y otras actividades no convencionales, tal como lo dejaron expresado los mismos huéspedes.

La visita también fue aprovechada por la Gobernación para ofrecer oportunidades de inversión en las 24 empresas que controla vía SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). En la recorrida, los interesados visitaron las SAPEM Agroandina, AgroArauco (olivo), Cerdo de los Llanos (explotación porcina), La Rioja Telecomunicaciones, Ledlar (energía solar), Parque Eólico Arauco, y Vidrios Riojanos. El Ejecutivo provincial pretende encontrar un socio para algunas de ellas y desprenderse directamente del 100% de otras.

¿Y qué buscan? "Buscamos tanto un socio para impulsar un proyecto como invertir de manera directa. Buscamos oportunidades. Nuestro interés es solucionar problemas de las comunidades y generar puestos de trabajo. Y acá detectamos la necesidad de empleo, de inversión para generar más dinero", dijo en una charla con periodistas Jamie Wright, una de las asesoras del estudio Albright, Yee & Schmit.

Es la primera vez que este buffet no sólo visita la Argentina sino que pone un pie en Sudamérica. La ejecutiva, que se presentó como millennial, consideró que su objetivo es buscar oportunidades en donde estén. "Yo soy millennial y busco cualquier oportunidad de negocio en cualquier lugar del mundo. Es interesante que se conozca La Rioja. Buscamos inversiones en zonas vírgenes, en lugares del mundo fuera de los Estados Unidos", subrayó.

Con un espíritu similar se pronunció Gurinder Singh "Khalsa", fundador y chairman de SikhsPAC, un fondo destinado a impulsar y desarrollar nuevos proyectos en diversas comunidades en el mundo.



"Ha llegado el momento de invertir en este lugar. Y esto tiene que ver con un aspecto político, si están dispuestos o no a encarar una nueva etapa. Aquí hay un gran potencial en energía solar, eólica, porque para tener prosperidad es necesario tener energía. Acá hay sol y viento y sería posible desarrollar algo similar a lo que se impulsó en el valle central de California", expresó este hombre de negocios.

Otras de las empresas visitantes, The Fruitguys, está dedicada a la compra de frutos frescos para generar hábitos alimenticios más saludables en las empresas. La firma, apostada en el Silicon Valley, abastece a las empresas allí establecidas tanto de frutas frescas como de snacks saludables. Acosadas por las consecuencias que produce la obesidad en la salud de la población, el sector corporativo está impulsando nuevos hábitos.



"Nuestro interés es conseguir nuevos proveedores de frutas sea por la calidad o porque a veces necesitamos abastecernos de otros mercados cuando eso no lo encontramos en nuestro país", explicó Rebecca North, directora de calidad y cadena de suministro de The Fruitguys.

Desde otro lugar, César Nava, vicepresidente de Nuvimedix, una empresa de soluciones de telemedicina, consideró que, justamente, provincias como La Rioja, necesitan de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la salud de la población y evitar gastos que la atención en las ciudades cabecera implican para los pacientes.

"Desde hace tiempo estamos evaluando la Argentina, y queremos establecernos aquí. Por eso ya hemos estado en Catamarca, en Buenos Aires, y ahora en La Rioja y San Juan. Nuestra solución apunta a dotar a las salas de atención primaria con equipamiento tecnológico e insumos de salud que, conectados con los principales centros regionales, permitan la atención de los pacientes y su diagnóstico sin que ellos tengan que trasladarse de un lugar a otro, con los costos que eso implica para ellos", indicó el ejecutivo.

Nava, que es mexicano, explicó que la solución que plantean se adapta a las necesidades que se presentan en los distintos países de América latina, caracterizados por sus amplias geografías y las dificultades que suelen tener los habitantes de los pueblos alejados en materia de salud. "Las necesidades son parecidas, como también su situación política, su geografía. Estas soluciones, además de instalar equipamiento, permiten detectar incidencias en las diversas áreas e implementar políticas de prevención", agregó.

Argonaut Capital, Chezen Farms, Insider Expeditions, Tetra Tech, Violet Crown Global Foods, asesores de negocios como CNS Global Advisors, Venture Oaks Real State, y fondos de inversión como Walter Reynolds Lodging Partners y Winchester Advisors fueron otros de los integrantes de la comitiva que coincidieron, a su vez, en marcar algunas de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de invertir en un lugar.

Te puede interesar Hablan las concesionarias: así avanzan las ventas de autos, con precio de dólar récord y tras quita de impuestos

Los obstáculos a superar

La inflación, la corrupción, los impuestos, la excesiva regulación y las falencias en telecomunicaciones fueron los grandes obstáculos que, en la consideración de los consultados, son prioritarios cuando se toma una decisión en ese sentido.

"El tema del cambio de reglas es algo que se observa, pero no sólo en el momento en el que estamos, sino miramos la perspectiva del negocio a cinco o 10 años, y también a lo que pasó antes. Si bien la Argentina presenta volatilidad en algunos aspectos, eso no es un problema. Si encontramos una buena oportunidad miraremos bien el mercado, los incentivos y otras garantías", detalló Wright, del estudio Albright.

Las regulaciones también son un motivo de atención para Khalsa, tal vez uno de los hombres más buscados durante su estancia en La Rioja, y el más magnético de la comitiva no sólo por hacerle honor con su imagen a su identidad india sino también por el mensaje que dio a cada una de las personas con las que se cruzó.

"Las regulaciones son un preocupación -aseveró- pero no puedo opinar sobre las de aquí porque no las conozco. Los impuestos son también una preocupación, al igual que la inflación. La corrupción es uno de los puntos más importantes a evaluar a la hora de decidir una inversión", consideró.

Y, como para animar a quienes tienen que procurar por mejorar esos aspectos, subrayó: "La China y la India tiene muchas ganas de invertir acá. Creemos en las fuerzas del mercado", como para dar cuenta de que la Argentina está en el radar de las inversiones pero que eso dependerá de la seriedad con que se encare el tema internamente.

El otro gran tema a solucionar de manera urgente fue el de las telecomunicaciones. Las carencias de conectividad en La Rioja son evidentes, tanto en la Ciudad como en los departamentos visitados. Y hubo coincidencia generalizada en que si no hay conectividad de buena calidad no podrá encararse ningún proyecto, ni productivo ni de servicios.

La visita de los empresarios fue liderada por Loretta Sánchez, ex congresista de los Estados Unidos, quien en el almuerzo que se dio el sábado en la Residencia del Gobernador, en la ciudad de La Rioja, destacó no sólo el proceso de apertura de la Argentina sino también en el interés de los inversores norteamericanos por explorar nuevos espacios.

Estuvo acompañada por Rick de Lambert, del departamento comercial de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. De hecho, antes de la salida a La Rioja, desde Buenos Aires, la misión comercial fue recibida en la Amcham, como una forma de apoyar la tarea de exploración que se realiza en el país.

Jorge Brown, de la ALF, también destacó que hay oportunidades para realizar inversiones en la Argentina, y para que las empresas argentinas puedan llegar con sus productos a países como los Estados Unidos. "La economía californiana es la quinta del mundo y la economía de La Rioja podría progresar de manera increíble", deslizó, a partir de los futuros acuerdos que puedan realizarse.

La gira por La Rioja finalizó con esas expectativas. Intereses en los productos Sabores del Valle de Agroandina por parte de Albright Yee como también por el proyecto Finca Lomas Blancas donde se prevé construir un hotel boutique.

Chezem Farms se volcó por la Cooperativa La Riojana, al igual que Nuvimedix, por las posibilidades que se podrían abrir en materia de telemedicina para los asociados. Agronaut indagó sobre la SAPEM Vallesol y el aceite de oliva de Olives. SikhsPAC concentró su atención en las nueces de Coralino y las lentejas de Agroandina.

"Esta es una primera reunión. Una manera de comenzar a tener vínculos desde otro lugar, porque en algún momento había que comenzar. Pero sería un milagro si, con este primer acercamiento, se decidiera ya una inversión. Esto es un proceso, pero había que arrancar", dijo, con sinceridad, a iProfesional, uno de los asesores de negocios del Gobierno riojano. Consideración que fue compartida, a su vez, desde el entorno cercano al Poder Ejecutivo.

De hecho, en el círculo íntimo de Casas ya se trabaja en encarar una misión a la inversa, donde las empresas riojanas puedan ir hasta los Estados Unidos para abrir nuevos mercados.

La expectativa quedó sembrada. Con una carpeta de tareas a realizar de manera profunda si es que de verdad se quieren atraer inversiones a la provincia. Y así partió el domingo la comitiva hacia San Juan, a donde los recibió el gobernador Sergio Uñac, donde los encuentros sumarán a otras actividades, como logística, construcción y minería.