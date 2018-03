Créditos UVA versus cuotas tradicionales: tenso cruce tuitero entre Prat Gay y el vicepresidente del Banco Central

Finanzas

26-03-2018 Un artículo crítico al instrumento estrella del mercado hipotecario lanzado por el Gobierno levantó polvareda. Todo comenzó cuando el ex ministro de Hacienda dijo que el mecanismo de indexación "no es la panacea que aparenta ser". También le contestó un asesor de la Jefatura de Gabinete

Todo partió de una nota periodística publicada en el diario La Nación. El artículo, que hablaba de que, encendió el debate entre economistas y funacionarios en las redes sociales. Muchos de los defensores del modelo UVA, que ajuste el capital del crédito por la inflación, salieron al ruedo a hablar de ciertos errores que habría tenido el artículo realizado sobre la base de cálculos de un analista asiduo de Twitter , Christian Buteler. Pero atípicamente se sumó un ex aliado al Gobierno al grupo de economistas que critican a estos hipotecarios estrella en el mercado. Fue el otrora ministro de HaciendaEn la red social del pajarito el eyectado funcionario de Cambiemos, que mantiene críticas muy explícitas al Banco Central , publicó el artículo periodístico y pegó un comentario: "". Quien salió con los tapones de punta fue el mismísimo vicepresidente del Central y ferviente twittero,. El historiador citó el twit de Prat Gay y le respondió: "". Los cortocircuitos entre el ex Hacienda y el círculo de Federico Sturzenegger viene de hace rato y se generó por el aumento de tasas de interés. Prat Gay tuvo sus diferencias en público con el Central a tal punto de que al salir del Gobierno manifestó que no había coordinación entre el gradualismo fiscal y la dureza monetaria. Otro actor con funciones en el Gobierno que salió a responderle a Prat Gay fue un joven economista, ahora. Autor de un libro sobre la dinámica de la vivienda, también salió al cruce en las redes contra los dichos del ex funcionario."Una lástima esto.", en referencia al programa que lanzó Prat Gay junto a la Anses y a Mario Quintana.