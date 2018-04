¿Cuánto costaría el dólar sin interferencia política?: el mercado recurre a nuevas fórmulas para llegar al "precio verdadero"

Finanzas

03-04-2018 El viejo método de dividir la base monetaria sobre las reservas para dar con el valor de "convertibilidad", que se usó durante la vigencia del "cepo", ya no parece útil para esta nueva etapa. Los analistas proponen vías para encontrar el tipo de cambio adecuado

Viejas recetas



Nuevas recetas



Con la lupa en la tasa



Nadie se pone de acuerdo. Hay economistas que aseguran que debe estar a $25. Algunos industriales se animan a insinuar un valor cercano a $30, mientras que el Banco Central sostiene que está bien ubicado en el orden de los $20.Debatir sobresigue siendo unLo cierto es que la polémica no se atenuó luego de que el atraso cambiario disminuyera en los últimos meses, ya que lalleva a muchos analistas a argumentar sobre unLa City sabe muy bien que la" y que, como en tantos momentos de la historia reciente, responde a una "necesidad" coyuntural de cada Gobierno, sujeta a criterios políticos.Como muchos recuerdan, en 2017 (plena campaña electoral) el Central empezó a vender reservas luego de recibir de Casa Rosada una consigna inapelable: "Hay que sacar al dólar de las noticias principales de los medios".Tal premisa volvió a quedar en evidencia en las últimas semanas, cuandodejó de lado su proclamada adhesión a la libre flotación yEl objetivo, más que claro: que la divisa, ante la gran demanda del sector privado y sin la suficiente oferta.En este marco, renace la pregunta sobre" o, en todo caso, que pasaríaAsociado a ese interrogante,el factor del, que "" al billete.A la hora de brindar precisiones, los analistas apelan a una diversidad de "fórmulas", algunas más viejas que otras.Para determinar un nivel adecuado del tipo de cambio , laes la primeraque les viene a laPor más que el sistema ideado por Domingo Cavallo haya colapsado hace ya 17 años, persiste la idea de(pesos)(dólares) para así medir el "" delen términos deA fin de cuentas, en los" kirchnerista, laarrojó siempre unal de la cotización del"Hubo momentos en los que verdaderamenteentre el valor dely el", afirma Hugo Scopetani, director de Sudamericana de Finanzas.¿Cuánto daría hoy esa ""? Sorprendentemente, un. Concretamente,Lo cierto es quelos queentre pesos en circulación y reservas en el BCRA.Argumentan que es propia de una economía cerrada, sin crédito internacional y con escasez de divisas. A diferencia de los últimos años K y pese a las dificultades que atraviesa, el modelo actual es abierto al flujo de capitales.Además, el gobierno de, en pesos y en dólares, quea la hora de ". Por ejemplo, las, excesivamente utilizadas para aspirar moneda local del sistema.Su irrupción ha sido de tal magnitud que ya elal de losen la economía."Si al caudal dela inusitada, elcrecería a", indica Scopetani.De hacer esta "cuentita", eldel billete verde, cifra que demuestra por qué esta referencia (circulante vs. reservas) es tan resistida.Más que nada, "el indicador que surge del dólar de convertibilidad se asocia a la capacidad del Banco Central para enfrentar una corrida, algo que hoy día es de probabilidad bajísima", señala Marcela Cristini, economista de FIEL."Más en lo cotidiano, puede ser unde la entidad para intervenir en el mercado y asídel tipo de cambio ", completa.Junto como esta "vieja" referencia que trae el dólar de convertibilidad, aparecenpara determinar un precio adecuado.Algunos analistas entienden que eldebería estarcon los valores estandarizados de. Si se considera el, otro clásico argentino, el billete verde debería costarEn cambio, consultores como Salvador Di Stéfano optan porel total de. Entre ellos,deben pagarse por Lebac, Leliq (nuevas Letras de liquidez para bancos a siete días) y pases (un día de plazo)."Losdan una. Sirve mucho para predecir el tipo de cambio ", expresa. "Si se hace esa cuenta,. Es decir, 5% por encima del valor actual" apunta Di Stéfano."Se puede decir que el dólar estáy que, bajo los números que muestra el BCRA,", completa.Claro que hay otras versiones, algo divergentes, entre los economistas.Para el profesor Víctor-cuyos libros de texto han sido leídos por miles de estudiantes de economía- "el dólar de convertibilidad debe ser calculado dividiendo los pasivos monetarios (base monetaria) y no monetarios (Lebac y pases netos), por las reservas netas de pasivos en dólares".- Entonces, ¿debería ubicarse en $35?, consultó- "No, ya que más que el valor de convertibilidadde la tenencia de dólares, que lo da la", responde."En consecuencia, elde la divisa estadounidense es esa", completa Beker.Acto seguido, aclara que "el tipo de cambio no puede analizarse al margen del resto de los instrumentos de política económica".Para Gabriel, economista de Ledesma, el valor delhoy día "estáque determina ely a la presión que ejerce, y no a las reservas".En su visión, debería estabilizarse en el número actual, al tiempo que indica que el tipo de interés vigente en estos días resulta atractivo.Por su parte, Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, señala que laen el precio es la"Elgenera uncasi espontáneo. Si hay más pesos en circulación,, que es un activo más y por eso sube", resume el experto.Para Scopetani, "un cálculo más exacto" surge de tomar como referencia eltras el levantamiento delen función delpara el rubro Servicios.Indica que es la inflación local la que determina la pérdida del valor del peso en términos de los bienes no comercializables, descontándose la inflación de Estados Unidos: ese cálculo arroja unCristini indica que laque debe considerarse debe ser función de "unaen el más". Es decir, teniendo en cuentay el valor que permita que hayaen el balance de la"Como señal de largo plazo, todavía faltaría recuperar parte del atraso cambiario, aunque es muy difícil establecer una cifra adecuada para el dólar ya que laen uny reacomodamiento de precios", concluye.