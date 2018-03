Marcelo Gutiérrez, CEO de Vestin Bank US: "Es un momento de cambios y de transparencia fiscal"

Finanzas

26-03-2018 Análisis de las fintech, los cambios tecnológicos y el escenario de la región para 2018 en la palabra del Presidente de la entidad estadounidense que presta servicios a clientes privados, corredores de bolsa y asesores financieros

"Elestá en un momento de muchos cambios, transparencia fiscal, cambios de gobernantes, amnistías fiscales y mucha. Ese cocktail está atrayendo nuevos inversores a nuestra región que aceleran y mejoran la situación del sistema financiero y mercados de valores" explica, CEO de, una entidad financiera creada por un grupo de profesionales uruguayos y que trabaja bajo derecho estadounidense. "Enhubo un aumento de la. Hablando de instituciones financieras, a diferencia de Chile donde la regulación es baja, Uruguay está ultra regulado y eso complica los negocios y perjudica el desarrollo de la Bolsa de Valores. En los países con control de cambios comola regulación limita los negocios y deja espacios que ocupa la banca internacional, en especial instituciones americanas, inglesas y suizas", profundiza en su análisis."El gobierno deestá impulsando en Estados Unidos unapara darle. Entonces me pregunto: ¿no estarán haciendo las cosas?", añade. A propósito del surgimiento de las-un fenómeno que no tiene vuelta atrás- y su crecimiento sostenido para 2018, Gutiérrez asegura que “todosy quien no asuma el cambio perecerá en el camino. La desventaja es que para adaptarnos las instituciones financieras tenemos que hacer grandesque nos permitan competir en el mercado moderno”. ¿Están reaccionando rápido los bancos ante los cambios tecnológicos? La opinión del CEO deal respecto es clara: “y eso ayuda. En el caso de Uruguay los bancos se están adaptando muy rápido a los cambios. Eso tiene su lógica por el tamaño de los bancos, es más fácil cambiar los sistemas de un banco chico que de uno grande, de hecho, hoya una institución grande es traumático para clientes y económicamente caro"."Lo que si podemos ver son aplicaciones y módulos que los bancos pueden ir incorporando para mejorar la experiencia de los clientes. Sin embargo, comparado con otros países del mundo venimos muy atrasados con los cambios tecnológicos. Tanto encomo enya se permiten los pagos por mensaje de texto,, todo se maneja con tarjetas. Las plataformas online se han modernizado mucho y muy rápido para poder manejar su dinero desde cualquier lugar del mundo de forma simple y ágil”, agrega el directivo.Lapara las instituciones financieras latinoamericanas y el Caribe con la decisión de Deustche Bank de retirarse de la región. Gutiérrez cree que esto está sucediendo, en primer lugar, porque elobliga a las instituciones a tener presencia en el lugar de origen de los negocios, una vez que deciden cerrar las oficinas también deben cesar los servicios."Esta es unay de KYC sobre clientes, recuerden que el problema de la corresponsalía es no conocer al cliente de mi cliente", señala."El otro problema es el de, no sólo, sino también, grandes instituciones financieras – HSBC, Citibank, Rabobank - han sufrido altas sanciones por fallas en el KYC de sus clientes siempre por asociaciones indebidas entre empleados bancarios con. Creo que los bancos llegaron a la conclusión de que el retorno no paga el riesgo de sus operaciones", explica Gutiérrez. Las nuevas reformas fiscales en Latam aumentan la carga fiscal para personas físicas y la disminuyen para personas jurídicas. "En referencia a las estrategias de Planificación fiscal internacional utilizadas por inversores en el pasadocon el, el intercambio de información entre países y loslos inversores buscan adherirse a lay buscar ahora estrategias más sofisticadas de eficiencia fiscal. El uso de fideicomisos, fondos privados y sociedades con sustancia se está expandiendo en Latinoamérica”, detalla el CEO de Vestin Bank. Actualmenteestá habilitado eny trabaja con Sociedades de Bolsa. Además, la Reserva Federal de Nueva York aprobó la apertura de una Fed Master Account y es parte integrante de la cartera de bancos americanos con acceso al clearing Fed. Vestin Bank es un banco internacional constituido bajo la International Financial Entities Activities del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estados Unidos). El banco se rige por las leyes y reglamentos federales relacionados con las prácticas bancarias norteamericanas, cumpliendo con la regulación federal de Estados Unidos: CIP (Carriage and Insurance Paid), AML (Anti-money laundering), BSA (Bank Secrecy Act) y Patriot Act (Ley Patriótica de los Estados Unidos). El uruguayo, su CEO, tiene más de quince años de experiencia en el, y lidera además el Departamento de Asesoramiento Legal y Fiscal Internacional del grupo Invertax.Actualmente, se desempeña como ponente en conferencias de esta materia enen la. Es autor de "Intercambio de Información entre países: Uruguay Panamá, Suiza y EE.UU. 2016".Estudió Derecho Tributario Internacional en la Universidad de Leiden, Holanda.