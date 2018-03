Paseo del Bajo: cómo será y por qué los restaurantes de Puerto Madero se quejan

Actualidad

26-03-2018 Los empresarios gastronómicos se quejan porque quedan prácticamente “aislados” y sus clientes se alejan de una zona complicada para los automóviles

Eles la obra vial más importante que se está desarrollando en la Ciudad. El proyecto revolucionará el tráfico en la zona con una autopista subterránea que mejorará la. Sin embargo, la traza pasa pory está generando importantes complicaciones, sobre todo para los locales comerciales.Los trabajos para construir El Paseo del Bajo se iniciaron en 2017 y se extenderán. En el medio, incluyen un complejo cronograma de cambios de sentido yque se va actualizando de acuerdo al avance de la obra Además de los conductores, todo lo que sucede en esta zona de la Ciudad involucra también a losque se quejan por la merma de clientes: "Los restaurantes sufren los constantes cortes de calles, laen la entrega de mercadería", afirman desde la Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés ().Ocurre que por las tareas, algunas zonas de Puerto Madero quedany no siempre los clientes tienen el tiempo suficientes para identificar cuáles son losy cuáles no, señala Clarín.A principio de mes, por ejemplo, la avenidapasó a tener doble sentido de circulación (a la inglesa, con una mano principal y otro secundaria para retomar). También se cortó en forma total la calle Chile, entre Huergo y Moreau de Justo, y se abrió entre Venezuela y Belgrano, con dirección hacia Moreau de Justo.La zona defue otra de las que. En San Martín, entre Antártida Argentina y Madero, se habilitó un contracarril en dirección a Eduardo Madero para todos los vehículos que circulen por Comodoro Py hacia el sur. Mientras que aquellos que lleguen desde el norte por Antártida Argentina deben tomar los carriles habituales hacia el sur y no usar el contracarril.En simultáneo, se eliminó el giro a la izquierda de San Martín hacia Gustavo Martínez. La alternativa es la calle. Por la que también giran las líneas 9, 91 y 126 (desde el sur); y las líneas 20 y 129 (desde el norte).Antes, hacia finales de enero, la aveniday su continuación, habían alterado su doble sentido por una mano hacia el sur. Lo mismo ocurrió con, y su continuación Antártida Argentina, por donde sólo se puede circular hacia el norte, indica Clarín.Hasta el momento,es uno de los. Entre la Casa Rosada y Lavalle está el tramo de mayor afectación. En el resto de la avenida, según las necesidades, hay entre dos y cuatro carriles disponibles.