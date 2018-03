Zuckerberg anticipa los planes de Facebook tras el escándalo de robo de datos

Tecnología

27-03-2018 El fundador de la mayor red social del mundo admite que desconoce "cuántas firmas como Cambridge Analytica hay allá afuera" con datos de los usuarios

En las semanas recientes, Facebook estuvo implicada en una controversia relacionada con Cambridge Analytica, una consultora política vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y con la forma inapropiada en que obtuvo y aprovechó datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, habló con dos periodistas de The New York Times acerca de la controversia y las medidas que estaba tomando para que la red social sea menos susceptible a abusos.

A continuación, fragmentos de la conversación, según los publicó el medio estadounidense.

-¿Te sorprendió la respuesta de los usuarios a la noticia de que Cambridge Analytica había tenido acceso a ese repositorio de datos?

-Los temas de privacidad siempre han sido muy importantes para la gente. Una de nuestras más grandes responsabilidades es proteger los datos.

Pensados de la manera más básica, nuestros servicios consisten en poner contenido en una red, ya sean fotografías, videos o mensajes de texto —en Instagram, Facebook o WhatsApp— y confiar en que se compartirán con la gente que tú eliges.

Cuando hay un problema porque las reglas del sistema no debieron permitir que alguien tomara los datos de una persona, se trata de un asunto importante digno de una gran conmoción.

-Te tomó varios días formular una respuesta. ¿Eso se debió a que estabas reflexionando acerca de los tres puntos de acción que señalaste en tu publicación?

- En primera, lo principal fue asegurarme de que comprendiéramos completa y exactamente todo lo que ocurrió. Sé que hubo mucha presión para hablar antes, pero decidí que era más importante transmitir un mensaje muy preciso.

En segundo lugar, lo más importante es que arreglemos este sistema para que no ocurran de nuevo problemas como este. Eso no significa que no habrá otro tipo de dificultades que deberemos resolver, pero cuando hay problemas específicos tenemos la responsabilidad de, por lo menos, garantizar su solución.

Así que las medidas que tomaremos involucran, en primer lugar, reducir dramáticamente la cantidad de datos a los que tienen acceso los desarrolladores. Hace tres o cuatro años tomamos las medidas más importantes.

Sin embargo, cuando examinamos los sistemas esta semana, en efecto hubo otras cosas a las que sentimos que debíamos restringir el acceso también.

Aunque resolvamos el problema para ocasiones próximas, aún está el asunto de saber cuántas firmas como Cambridge Analytica hay allá afuera.

¿Hubo aplicaciones que pudieron tener acceso a más información para venderla sin que lo supiéramos o que traicionaron de alguna manera la confianza de la gente? También debemos asegurarnos de tener bajo control esos problemas.

El tercer punto es la gran importancia de que la gente sepa qué aplicaciones ha autorizado. Muchas personas han estado en Facebook desde hace cinco o diez años y quizá se registraron en una aplicación hace mucho tiempo y ya lo olvidaron.

Por eso, estamos tomando otra medida para que las aplicaciones no puedan tener acceso a los datos si no se han utilizado en tres meses.

-¿Facebook planea notificar a los 50 millones de usuarios cuyos datos se compartieron con Cambridge Analytica?

- Sí, les vamos a decir a todos los usuarios cuyos datos pudieron haberse compartido.

-¿Tienes un estimado preliminar de cuántas aplicaciones investigarás?

- Serán miles.

-Hubo reportes que datan de 2015 acerca de que Cambridge Analytica tuvo acceso a ese conjunto de datos. ¿Por qué no los suspendiste en ese entonces?

- En realidad nos enteramos a finales de 2015; unos periodistas de The Guardian se comunicaron con nosotros y nos lo dijeron. No solo era Cambridge Analytica, también se trataba de un desarrollador, Aleksandr Kogan, que había compartido datos con ellos.

En ese momento, actuamos de inmediato. Vetamos la aplicación de Kogan de la plataforma, exigimos que Kogan, Cambridge Analytica y un par de agentes más con los que Kogan había compartido datos comprobaran legalmente que ya no los tenían y que no los estaban usando en ninguna de sus operaciones. Nos dieron esa certificación formal. En ese entonces, nos dijeron que jamás tuvieron acceso a los datos brutos de Facebook, así que tomamos esa decisión.

-En retrospectiva, ¿desearías haber exigido prueba de que borraron los datos?

- Sí. Nos dieron una certificación formal y legal, y parece que todo fue falso.

-¿Te preocupa la campaña #DeleteFacebook (#BorraFacebook) que ha estado circulando?

- No hemos visto una cantidad significativa de personas que la sigan, pero no es algo positivo. Creo que es una señal clara de que es un gran problema de confianza para la gente, y lo entiendo.

Creo que tenemos la responsabilidad de rectificar el problema sin importar si la gente borra la aplicación o simplemente no se siente cómoda utilizando Facebook debido a esta situación.

-¿Te sientes culpable del papel que desempeña Facebook en el mundo?

- Esa es una buena pregunta. Creo que estamos haciendo algo sin precedentes, en términos de construir una comunidad para que la gente en todo el mundo sea capaz de compartir lo que le importa y pueda conectarse a través de las fronteras. Creo que estamos viviendo nuevos desafíos que nadie había anticipado antes.

Si me lo hubieras preguntado cuando comencé Facebook, no había manera de saber que uno de los mayores problemas que debería resolver sería evitar que los gobiernos interfirieran en las elecciones a través de Facebook. Jamás lo habría imaginado si hubiéramos charlado en mi dormitorio en 2004.

No creo que haya manera de prever todos los problemas que enfrentarás en el camino. Sin embargo, tenemos una responsabilidad real de tomarnos en serio todos estos conflictos cuando surgen, y trabajar con expertos y gente en todo el mundo para asegurarnos de resolverlos y hacer un buen trabajo para nuestra comunidad.