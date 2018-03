Nuevo conflicto entre mapuches y petroleras en Neuquén

Economía

27-03-2018 Los Wirkaleu bloquearon trabajos en la zona oeste de Loma La Lata donde YPF busca hacer un pozo exploratorio. Desde la empresa aseguran que tienen el permiso de Provincia

El conflicto entrey laspor cuestiones territoriales sumó un nuevo capítulo. Desde el jueves la compañía YPF quiso iniciar trabajos de preparación de locación en la zona oeste de, pero no pudo concretarlo porque allí se encuentra la comunidad, en Sauzal Bonito, que sostiene que son sus tierras por lo cual bloqueó el acceso. Referentes de la comunidad señalaron al Diario Río Negro que si bien no tienen el, sí cuentan con personería jurídica. Desde la compañía petrolera señalaron que tuvieron conversaciones con el ocupante del área, que tiene el permiso de ocupación otorgado por la provincia, pero que no pertenece a la comunidad. Gabriela Huircaleo, de la comunidad Lof Wirkaleu, dijo que el viernes la operadora intentóal territorio por lo cual se pusieron en alerta y bloquearon los accesos. “No los vamos a dejar entrar, que dialoguen con nosotros. Nos vamos a plantar en los accesos”, enfatizó la mujer.Desde YPF señalaron al matutino que los trabajos en el lugar son por unPor la situación debieron paralizarse los trabajos. Agregaron que se recibió el permiso por parte de la provincia para trabajar en el lugar y que mantienen permanentemente comunicación con la persona que está en el sitio y que tiene el permiso de ocupación de parte de la administración provincial. Huircaleo en tanto contó que en la comunidady afirmó que están en el lugar desde 1904. “(Jorge) Lara les da permiso para que entren sabiendo que hay una comunidad, diciendo que acá las tierras son fiscales”, criticó. El área se ubica entre el río Neuquén y el lago Los Barreales. Jorge Nahuel, representante de los mapuches en la zona Confluencia, mencionó que hay en la provinciacon alguna disputa vinculada a la actividad petrolera. Se trata de Lof Wirkaleu (Sauzal Bonito), Lof Kaxipayiñ (Loma La Lata), Lof Newen Kura (Rincón de los Sauces), Lof Fvta Xayen (Tratayen) y Lof Campo Maripe (Loma Campana). Además criticó que “elque hizo la provincia apenas alcanzó a 20 comunidades y hay 64. O sea se relevó una tercera parte nomás”. También expuso que “desde el punto de vista técnico es tierra fiscal” pero porque “la provincia no se lo reconoce a la comunidad, la sigue considerando como tierra de nadie, sabiendo que hay familias que están desde siempre y es un reclamo de ya décadas”. “Le decimos a YPF que nos ayuden a meter presión para regularizar las tierras, sino ambos somos estafados sin los relevamientos”, manifestó Jorge Nahuel, representante de las comunidades.