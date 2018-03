Spotify denuncia que dos millones de usuarios bloquean los anuncios con aplicaciones no autorizadas

Tecnología

27-03-2018 La empresa empezó a combatir las aplicaciones no autorizadas que tienen por objetivo "crackear" cuentas gratuitas para conseguir perfiles premium

Los anuncios deson muy molestos, y millones de personas optan por pagar la cuota mensual para ahorrárselos. La compañía líder de música en streaming descubrió que unos 2 millones de usuarios con cuentas gratuitas bloquearon los anuncios, después de revisar los datos de 2017, y lo hizo público a pocos días de su(IPO), prevista para el 3 de abril en la bolsa de. Según publicó el diario digital Business Insider, para bloquear los anuncios, especialmente aplicaciones no autorizadas. En total los dos millones de usuarios que bloquearon los anuncios de sussuponen un 1,3% de la base de usuarios y Spotify no lo había detectado hasta ahora. Spotify también confirmó que empezó a combatir lasque tienen por objetivo "crackear" cuentas gratuitas para conseguir todos los servicios de los perfiles premium. Los perfiles de este tipo cuestan alrededor de 10 euros al mes. Después de este hallazgo, la compañía ha actualizado sus resultados de 2017: en las primeras cuentas afirmó que teníaal mes, que se han reducido ahora a 157 millones. De este total, alrededor de 71 millones de usuarios son pagas y el resto son cuentas gratuitas. También ha actualizado los datos de consumo, que han pasado de un total dea 39.800 millones de horas de contenido, después de descontar las horas de usuarios no autorizados en la plataforma. El principal rival de esta aplicación en el sector de la música en streaming es, según los propios responsables de Spotify. La aplicación de Apple anunció la semana pasada que ha alcanzado los, todavía lejos de los resultados de Spotify . Según Business Insider, Spotify pondrá a la venta elen circulación el primer día de la oferta pública inicial, que representan 55,7 millones de un total de 178,1 millones.