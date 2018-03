Quienes obtuvieron un crédito hipotecario UVA hace dos años, deben 53% más

Finanzas

27-03-2018 Las cuotas mensuales, principal atractivo de los UVA, aumentaron 57% en 24 meses e igualaron el pago inicial de los otros préstamos

A días de cumplir dos años de vigencia en el mercado , los(Unidad de Valor Adquisitivo) ajustados por inflación se enfrentan a un tercer período conAquellos que obtuvieronen 2016, hoy, es decir, $1.529.466; en tanto, quienes pudieron acceder a unachicaron su deuda Las cuotas mensuales, principal atractivo de los UVA, aumentaron 57% en 24 meses e igualaron el pago inicial de los otros préstamos. "Esto ocurre porque el gobierno, aunque sea su intención,laa ese ritmo y los, aseguró el analista financiero, quien realiza un seguimiento de la evolución de los créditos hipotecarios ajustados por inflaciónen abril de 2016 y lo compara con el de un(sistema francés: tasa 14% fija en pesos por tres años y luego variable). Elpara los UVA "es que losesto no ocurrió en 2016 cuando hubo pérdida de poder adquisitivo, 2017 fue un poco mejor y puede considerarse un empate y, en lo que va de 2018, todo indica que se viene un tercer año con contexto adverso". Paradójicamente,(40% de inflación y suba de salarios entre el 25 al 30% promedio) fue un"Su éxito se debe a que antesde acceder a uny, en vez de seguir pagando un alquiler, la gente elige el UVA aunque sea más riesgoso"."Ingresar a un préstamo tradicional esos requisitos son mayores y el nivel de ingresos exigido es altísimo para gran parte de la población", explicó Buteler. Aquel que en 2016 obtuvopor el sistema clásico, empezó pagandoy hoy sigue desembolsando lo mismo. Devolvió al banco $33.574, una parte va a intereses (sistema francés) y otra a achicar su deuda que ahora es de $978.854. Quien dos años atrás obtuvo 1 millón de pesos por elempezó pagandode cuota y hoyAumentó 57% y ya paga lo mismo que el crédito tradicional. Devolvió al banco 24 cuotas pero hoy debe $1.529.466, un 53% más. "El que sacó en UVA no achicó deuda porque la inflación subió más que lo que amortiza el crédito todos los meses", puntualizó el analista. En el inicio del tercer período, lasauguran un añoy, por lo tanto, no favorable a los UVA. La inflación, a pesar de la meta oficial del 15%, se proyecta cercana al 20% por los privados. Los salarios, según las paritarias ya concretadas, no crecerían más del 15%. En definitiva, la opción crediticia "segura" es de imposible acceso para la mayoría y la más "volátil", con alto riesgo financiero, tiene requisitos mínimos. Las consecuencias empiezan a estar a la vista.