Abad le recomendó a Cristóbal López vender bienes para pagar la deuda

Impuestos

27-03-2018 El saliente titular de la AFIP señaló que el empresario está retrasado en los pagos y que debería juntar fondos vendiendo inmuebles que no están afectados a la causa

El todavía titular de la AFIP se despidió con un acto en Casa Rosada en donde el presidente Mauricio Macri junto a casi la totalidad del Gabinete, le entregaron una plaqueta por sus servicios. Al término del evento, Abad dio su última conferencia de prensa en donde, luego de agradecer el gesto de Macri y asegurar que se sentía “un poco conmocionado porque esto es atípico”, se refirió al casoy señaló que se “cuidará los salarios” de los trabajadores y que una medida por parte del empresario que está “retrasado” en los pagos podría ser la“Nosotros creemos que el que incumple la ley tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimientos. Y entendemos y es de público conocimiento que además de los bienes que están afectados en este juicio cuenta con otros bienes que bienpara solventar una parte de la deuda. Hay un conjunto de activos estratégicos que se comprometieron por mucho tiempo y me parece que en vez de haberlos comprometidos durante tanto tiempo hubiese sido inteligente empezarlos a vender y aplicarlos al pago de la deuda y los sueldos. Me parece que hay un retraso que no es lo que corresponder para restaurar el incumplimiento”.Luego, el titular de la AFIP evitó polemizar con las decisiones judiciales y señaló que “este es unque cumplió los plazos, la justicia con nosotros fue consistente. La justicia y el equilibrio de las sociedades tienen que ver con la paciencia. Tenemos que dejar que la justicia actúe, mientras tanto nosotros tomamos todas las medidas”. Sobre su sucesor,i, Abad se mostró “muy conforme” con la transición. “Leandro está en la AFIP desde el 5 de marzo haciendo el traspaso, la próxima semana cuando asuma va estar empapado de todos los temas”, explicó. Respecto a los dichos sobre una supuesta relación comercial con Rosner, el titular saliente de la AFIP señaló: “Nunca escuché que, y tampoco soy quien para valorar ese tipo de cosas”. Por último, Abad explicó la causa de filtración de los datos del blanqueo de capitales de familiares del presidente Macri y de parte de su gabinete. “Respecto de la causa sobre los datos del blanqueo, nosotros –por la AFIP - todavía no nos presentamos como querellantes así que no tenemos muchos detalles. Hayy la justicia sigue trabajando. Nosotros estamos satisfechos de que pudimos cortar esa hemorragia", aseguró. Consultado si pensó en renunciar en ese momento, Abad explicó que le presentó la renuncia al presidente Macri. “porque los funcionarios somos todos fusibles del Presidente, y cuando sucede que hay un hecho del que hay que hacerse cargo hay que ir al Presidente y explicarle lo que sucede y poner la renuncia. El Presidente me dijo que no”.