La reelección de Cavalieri en el sindicato de Comercio desata la interna en el Gobierno, supermercados y clubes de fútbol

Politica

27-03-2018 Tras los rumores del alejamiento, el "Gitano" lanzó su operativo para ser reelecto en la conducción de los mercantiles. Ramón Muerza –con vínculos con Coto, River Plate y el Ejecutivo porteño– es quien tiene más chances de desbancarlo. El detrás de escena para liderar el gremio más numeroso del país

"Yo voy a seguir mientras la gente me elija y me vote". Con esas palabras, Armando Cavalieri tranquilizó en los últimos días a su círculo más íntimo y puso en marcha su plan para ser reelecto al frente del gremio de Comercio, el más grande del país y que lidera desde 1986. Por primera vez en años, se enfrentará a un sector interno encabezado por el secretario de organización de Capital, Ramón Muerza, que amenaza con arrebatarle la conducción del sindicato porteño.

El "gitano" desmintió así las versiones conocidas el viernes pasado sobre su supuesta renuncia motivada por la causa en la que fue imputado por una presunta maniobra defraudatoria de más de $50 millones a la obra social Osecac.

"Bajo ningún concepto Cavalieri pensó o piensa retirarse porque, entre otras cosas, aún le queda demasiado por hacer en beneficio de los empleados de comercio", aseguró la Federación de Empleados de Comercio (Faecys), que también encabeza el sindicalista.

En esa línea, Cavalieri inició este lunes la campaña para retener la jefatura de la seccional Capital, que a fin de año celebrará elecciones en medio de una interna que de manera silenciosa involucra al Gobierno, los supermercados y hasta clubes de futbol. El nuevo capítulo de la pelea tendrá lugar en las próximas semanas, cuando la lista oficialista azul convoque a la junta electoral, el organismo encargado de definir el cronograma, las listas y los padrones de los comicios.

La sucesión es disputada además por Carlos Pérez, director de la obra social y administrador de Parque Norte; y Angel "Polo" Martínez, secretario de Prensa de Faecys. Pero las versiones de renuncia propulsaron a Cavalieri a retomar su candidatura.

Según el comunicado oficial, el sindicalista de 83 años cuenta con el respaldo "de forma total" de las 310 filiales del país y la seccional Capital, de la que es titular desde hace 32 años. "Tiene el 100% del apoyo del sindicato", dice el comunicado de la federación emitido por Martínez.

Ésta vez, en cambio, no tendría el aval de Muerza, un hombre de su propio riñón que ahora busca destronarlo. Como delegado de Coto supo construir una relación de confianza con su dueño, Alfredo Coto, y en 2008 llegó a la secretaría de organización, un área clave en el gremio ya que es la que autoriza (o no) la convocatoria a elecciones de delegados en todas las empresas. Desde allí el nuevo rival extendió su poder al cuerpo de delegados de Carrefour, Vea, Musimundo y Garbarino, entre otras empresas.

La feroz interna derivó el año pasado en una batalla por los recursos económicos del sindicato, cuando su titular le cortó los fondos a "la banda de Ramón", como se autodenominan los delegados disidentes, tras anoticiarse de los tuits y pintadas desafiantes que rezaban "35 años es mucho, Cavalieri". "No les voy a permitir que me puteen en las redes sociales, no los voy a financiar para que me hagan campaña en contra", dijo el "Gitano" enfurecido, según reconstruyó iProfesional.

La caída de ventas minoristas y la reconversión del rubro retail reactivaron la disputa gremial la semana pasada. El sector de Mario Amado, alineado con Muerza, denunció el cierre de dos locales en la sucursal Warnes de Carrefour, en la Paternal, y apuntó contra el titular de Comercio, a quien acusó de no enfrentar el plan de reestructuración global de la empresa. Este contemplaría 2.400 bajas y el cierre de una decena de bocas de expendio, según los delegados. Pero tanto la cadena como la cúpula del gremio niegan que haya un ajuste.

Interna en Cambiemos

En el Gobierno no son ajenos a las elecciones en Comercio. Si bien mantienen contacto con ambos sindicalistas, Cavalieri tiene la ventaja de ser un referente histórico de los "gordos", uno de los principales sectores dialoguistas en la CGT. Ese lugar ganado le permitió, tal como adelantó iProfesional, ubicar la semana pasada a un hombre suyo en la mesa de sindicalistas que se reunió con Mauricio Macri en la Casa Rosada, tras acompañar al ministro de Trabajo Jorge Triaca en su gira por Europa.

El macrismo aprecia al dirigente mercantil, entre otras cosas, porque permitió encarrilar las paritarias de 1 millón de empleados de comercio al cerrar un aumento salarial del 15% (10% en abril y 5% en agosto), con revisión en enero. La cifra no solo está en línea con la pauta salarial del Gobierno, sino que además está por debajo de la inflación del 20% esperada por los empresarios del rubro para este año.

Por otra parte, Cavalieri firmó el año pasado un convenio con la Ciudad para reemplazar medio millar de empleados por barreras inteligentes en las autopistas porteñas y reubicarlos en otras áreas. Quizás por ello fue el único integrante de la central obrera que, en plena discusión de la reforma laboral, participó de una charla del expresidente Barack Obama en Palacio Duhau, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra y el jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta.

Pero Muerza tampoco se queda atrás. La semana pasada realizó un plenario de más de 650 delegados en un teatro porteño, donde se mostró junto a Darío "Mono" Santilli, dirigente de River y hermano del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. El delegado de Coto comparte con los dos su interés por el club de Núñez y tendría contactos con "Los Borrachos del Tablón". Asimismo acompañó a Larreta en la campaña de octubre y su hijo Hernán Muerza renovó como concejal de Cambiemos en Cañuelas, territorio de María Eugenia Vidal.

"En las últimas elecciones, Ramón ayudó a Horacio", reconocen fuentes del Pro porteño.

En el sector privado, Cavalieri todavía cuenta con un respaldo importante. Le reconocen haber permitido la recomposición de los salarios sin conflictividad y el desarrollo de una obra social "modelo". "Preferimos a Armando que lo conocemos, con sus más y sus menos, ha sido bueno y es un negociador no salvaje", sostienen en el ámbito empresarial.

Justamente, las paritarias es uno de los puntos que ahora empezó a cuestionar el "equipo" de Muerza. Pese a reivindicarse un defensor del "modelo (sindical) de Armando", su otro blanco de críticas es el manejo de la obra social, que este mes quedó en la mira de la Justicia a raíz de la causa de la financiera CBI Cordubensis, en la que el titular del gremio fue imputado la semana pasada por supuesta administración fraudulenta.

La causa estalló en febrero del 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, en circunstancias que todavía no fueron aclaradas por la Justicia. Pero la investigación se aceleró luego del allanamiento ordenado el 14 de marzo pasado a la sede porteña de Osecac. La Justicia busca determinar la relación del sindicalista y la comisión directiva con los presuntos pagos de prestaciones inexistenes en Mendoza, San Juan y San Luis a través de empresas fantasmas.

Por si fuera poco, el líder mercantil recibió otro golpe la semana pasada, al ser denunciado por incumplimiento del cupo femenino, según informó La Nación. La movida fue impulsada por la dirigente opositora Leticia Baibiene, quien presentó un informe ante la Oficina Anticorrupción (OA) para exigir al Ministerio de Trabajo que destrabe los expedientes por incumplimiento de ese cupo, que ya fueron presentados en esa cartera.

Hasta ahora Cavalieri era uno de los popes de la CGT que se mantenía fuera del alcance de las denuncias que llovieron sobre una docena de líderes sindicales, incluido su rival histórico Hugo Moyano. Pero a diferencia del camionero, cerca de Cavalieri sospechan que no sería el Gobierno sino la oposición quien estaría detrás de los movimientos en tribunales. Con todo, el "gitano" es optimista. "Tiene buena relación con el Gobierno", aseguran sus más allegados.