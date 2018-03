¿Cuáles son las cirugías plásticas que se hacen los hombres por cuestiones "laborales"?

Actualidad

27-03-2018 Un médico asegura que las demandas de los empleos inciden en las intervenciones quirúrgicas que se realizan para mantener un aspecto joven y saludable

Un cirujano plástico aseguró que laes uno de los–junto al aumento de la esperanza de vida– por los que los. "Muchas personas, y buscan una apariencia exterior queque siguen teniendo en su interior", explicó el doctor Pierre Nicolau, especialista en cirugía plástica y medicina estética. Otro aspecto laboral es el, ya que afirmó que "sobre todo personas que se mueven en ámbitos como el de la, elo eltienen que mostrar una". En la lista de razones es la posibilidad de, ya que –explicó Nicolau– el hecho de "tener una apariencia saludable y joven se relaciona con una"."Los que se encuentran entre los. Los mayores de, en cambio, muestran más interés en la. Éstos acuden a la consulta porque, ya sea por motivos profesionales o incluso porque tienen", se explaya el médico. En lo referido a la, los hombres piden mucho eliminar las, reducir lay mejorar otros aspectos como la forma de las. Por su parte, entre los tratamientos más pedidos para el cuerpo se destacan la, que se consigue mediante la, una intervención para reducir acúmulos de grasa o tejido en el pecho de los hombres; laa través de implantes o injertos de su propia grasa, siempre y cuando la persona ya parta de un peso adecuado y haga ejercicio; y la, sobre todo eliminar la, mediante lipoaspiración. No obstante, Nicolau aclaró a la agencia Europa Press que "la pérdida de peso en hombres esmujeres, ya que estos tienden a tener grasa profunda y técnicas como la lipoescultura solo se pueden llevar a cabo si la grasa es superficial". "Todas, ya que no son inocuas, y no realizadas correctamente pueden suponer riesgos para la salud y la imagen", concluyó el galeno.