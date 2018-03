Se agrava el escándalo de Facebook: denuncian que sus datos alteraron el resultado del Brexit

Actualidad

27-03-2018 Uno de los fundadores de Cambridge Analytica reveló que la información personal de los usuarios de Facebook tuvo un "papel muy significativo" en los comicios que definieron la separación del Reino Unido del bloque comercial europeo

Christopher Wylie, uno de los fundadores de Cambridge Analytica (CA), acusó hoy ante el Parlamento británico a la consultora de reunir información de 50 millones de usuarios en Facebook a través de un cuestionario de personalidad realizado en 2014 y sugirió que los datos se usaron para influir en el resultado del referéndum británico del Brexit.

"Las 'trampas' de la campaña para salir de la Unión Europea 'Vote Leave' pudieron incidir en el resultado del referéndum de la UE y propiciar la victoria del Brexit", afirmó Wylie ante la comisión de Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, que investiga las supuestas ilegalidades cometidas en esa campaña.

Wylie sugirió hoy que la empresa canadiense AIQ desempeñó un "papel muy significativo" en la victoria del Brexit en el Reino Unido, detrás de la cual consideró que hubo "engaño".

AggregateIQ (AIQ) trabajó con Cambridge Analytica durante la campaña a favor del Brexit y desarrolló un software denominado Ripon que utilizaba algoritmos de datos de Facebook, precisó Wylie, por lo que fue contratada por diversas organizaciones británicas que respaldaron la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el referéndum del 23 de junio de 2016.

Según opinó el informático canadiense, la consulta podría haber arrojado "un resultado diferente" de no haberse producido esa manipulación.

"Creo que es completamente razonable decir que podría haber habido un resultado diferente del referendum, si no hubiese habido, en mi opinión, engaño", consideró.

AIQ cuenta con un récord de lograr "tasas de conversión" de entre el 5% y el 7% a la hora de modificar la intención de voto, al tiempo que reveló que esa compañía tuvo como objetivo a entre 5 y 7 millones de ciudadanos durante la consulta.

Para Wylie, es "completamente razonable" afirmar que "AIQ desempeñó un papel muy significativo en la victoria de la campaña a favor de la salida (de la UE)".

No obstante, el experto informático vaticinó que no se podrá esclarecer qué ocurrió durante esa campaña hasta que Reino Unido no esté ya fuera de la Unión Europea, previsiblemente en marzo de 2019.

"Qué lástima si averiguamos que se incurrió en un engaño generalizado en el referéndum una vez que el Brexit se haya consumado y no haya vuelta atrás", lamentó.

Preguntado sobre los posibles vínculos entre las diferentes campañas a favor de la retirada del bloque comunitario, se mostró "absolutamente convencido" de que "hubo un plan común y un propósito en común entre Vote Leave, BeLeave, el DUP y Veteranos por el Reino Unido".

Todos ellos, "de alguna manera, por algún motivo, decidieron emplear a AIQ", dijo Wylie citado por la agencia de noticias EFE, y agregó que desde la dirección de esa compañía admitieron que su labor en esas campañas era "totalmente ilegal", si bien eso les pareció "divertido".

"Recordemos que esta es una empresa que va por el mundo socavando instituciones democráticas en todo tipo de países y les daba igual si su trabajo cumple con la legislación porque les gusta ganar", observó.

También acusó a esa compañía de haber trabajado "con material interceptado ilegalmente, de enviar videos de asesinatos de personas para intimidar a votantes e intentar adquirir de forma ilícita datos de navegación de Internet de todo el mundo de un país entero".

Wylie confirmó hoy ante el Parlamento británico que los datos extraídos de la red social fueron la "base" sobre la que se apoyaron los algoritmos utilizados por la consultora, en el centro del escándalo por el "uso indebido" de datos de unos 50 millones de usuarios, recogidos sin su consentimiento explícito.

Durante su intervención agregó que es completamente falso que CA no usó datos de Facebook y calificó de "excepcionalmente engañosas" las declaraciones hechas previamente ante este mismo comité parlamentario por el ex consejero delegado de CA Alexander Nix, quien negó que la compañía hiciera uso de esa información.