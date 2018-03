Llega a la Argentina Family Link, una servicio de Google para monitorear la actividad de los niños en la web

Tecnología

28-03-2018 La herramienta está pensada para niños de hasta 13 años y le permite a los padres controlar cuánto tiempo pasan sus hijos navegando por la web

, una herramienta depara que los padres puedan monitorear la actividad de sus hijos en línea, llega a la. El servicio, que se lanzó el año pasado, estará disponible a partir de este miércoles también en. La herramienta está pensada paray le permite a los padres controlar cuánto tiempo pasan sus hijos navegando por la web, ver qué aplicaciones utilizan, aprobar o bloquear las herramientas que descargan de manera remota y establecer un horario en el cual el dispositivo se apagará. Para comenzar a usar este servicio, hay que descargar la aplicación Family Link, de manera gratuita, desde. En el caso de Android, el equipo debe tener la versióndeo superior y en el caso de Apple, debe seren adelante. El adulto debe crear. El servicio no se puede vincular con cuentas preexistentes que tenga el menor. Una vez hecho esto, hay que iniciar sesión con la cuenta recientemente creada en el dispositivo del niño.Desde allí, se deben configurar el sistema según se desee. La idea es que, de este modo, los padres puedan tener más control sobre lo que hacen los más pequeños en la web.El servicio permite recibirde los niños dentro del ecosistema Google. No ofrece estos datos detallados sobre el uso de aplicaciones de terceros. De todos modos, los padres pueden bloquear el uso o descarga de esos servicios, si así lo prefieren. "Queremos que los chicos exploren y se inspiren mientras se embarcan en su propia aventura digital, sin embargo, cada familia piensa diferente sobre lo que sus hijos deberían y no deberían poder hacer en su dispositivo. Es por eso que desarrollamos la aplicación Family Link, que ya está disponible en", explicó Charles Zaffaroni, gerente de Producto para Family Link. Desde la herramienta se pueden configurar ciertos filtros para bloquear el contenido inapropiado, por ejemplo a través de la configuración deen el buscador.