Impulsan la creación de un fondo para proteger a los deudores hipotecarios UVA

Finanzas

28-03-2018 Marco Lavagna decidió reimpulsar un proyecto de Ley que fuera presentado en 2017, y que deberá ser tratado por la Comisión de Finanzas

Ely uno de los principales referente económico deldecidió reimpulsar un proyecto de Ley que fuera presentado en 2017, el cual apunta a generar unque beneficie a los deudores hipotecarios UVA. Según los considerandos del proyecto, "el sistema de créditos UVAen cuanto a la ampliación del, y funciona muy bien en países. Sin embargo "en la Argentina estos créditosde que en períodos en los cuales hayse incremente fuertemente el peso de la cuota sobre los ingresos de los tomadores, ocasionando problemas tanto para los deudores como para los bancos". Fue ante esa situación que Lavagna decidió elevar un proyecto parlamentario el cual entre otras cuestiones, plantea "laentre la Inflación y los Salarios para los Deudores de Créditos Hipotecarios, que incluye la activación de uncon el fin de blindar los préstamos otorgados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) o en Unidades de Vivienda (UVI)". El fondo compensador contemplado en el proyecto aspira a que lanunca aumenteque tenía en laPor ello, cuando los sueldos le ganen a la inflación , el banco interviniente en la operatoria destinará al Fondomientras que si se dispara la inflación por encima de los salarios, el Fondopara garantizar que la cuota no aumente más de lo que aumentan los sueldos, protegiendo al deudor. Esos fondos que existe por ley, y una parte se puede usar también para proyectos de vivienda. El programa, al nutrirse con unas que los deudores le pagan a los bancos, implicará quepor parte de quienes no tomaron créditos. El proyecto de ley pergeñado por el diputado Lavagna, quien por estas horas volvió a la carga con la iniciativa, deberá pasar, entre otras, por laque comandó hasta fines de noviembre pasado Eduardo Amadeo (PRO), quien en diciembre pasado se comprometió en nombre del Gobierno, a tratar el proyecto este año, pese a lo cual, a la fecha el bloque de Cambiemos no generó novedades al respecto. "Luego de presentarse el proyecto, en una de las sesiones, el", dijo al ser consultada por este diario, una fuente vinculada al dirigente del Frente Renovador, la que agregó que "desde entonces -y pese a la importancia del tema- el proyecto no se ha movido, por lo que decidimos volver a la carga".