El metalúrgico Caló desafío la pauta salarial del 15% y llamó a la reconstrucción del peronismo

Economía

28-03-2018 El líder de la UOM rechazó el "techo" impuesto por el gobierno de Macri y anticipó que en la negociación paritaria buscará cubrir la canasta básica

Te puede interesar La pulseada por el dólar será más dura: el Gobierno busca torcerle el brazo al mercado y tener la cotización bajo control

El secretario general de la Unión de Obreros Metalúrgicos ( UOM ), Antonioque esa organizaciónde los trabajadores en su discusión salarial porquede. urante un recordatorio que los metalúrgicos realizaron para el histórico líder de ese sindicato Lorenzo Miguel, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, el e titular de la CGT aseveró: "Lorenzo debe estar preocupado como nosotros y nos estara pidiendo queEl encuentro se llevó a cabo en el cementerio del barrio porteño de Flores, en el que descansan los restos del ex jefe de la UOM Caló recordó que cuando él le preguntaba al fallecido líder metalúrgicoun sindicato industrial comola respuesta era breve y contundente: "Tano,, me decía. Es verdad, sentido común, tratar de, porque mientras queden cien trabajadores, hay expectativas que entren otros cien. Ese es el sentido común del que hablaba Lorenzo". No faltó una referencia al presente del. Junto a la esposa y familiares de Lorenzo Miguel, Caló reinvindicó al movimiento peronista y dijo: "Todos los dirigentes debemos reflexionar porque perdimos tres elecciones consecutivas, es el momento de sentarse y juntar a todo al peronismo para ganar las de 2019, que es lo que todos queremos". "Que se presenten en las PASO, e iremos detrás del que gana", resumió.