Pese a que el Central vendió u$s2.000 M en marzo, el dólar casi no se movió en el mes y cerró a $20,44 al público

Finanzas

28-03-2018 Con la ayuda de las intervenciones del BCRA, la divisa minorista finalizó con un incremento de apenas dos centavos frente al cierre de febrero a $20,44 promedio. El mayorista se ubicó a $20,15. El miércoles la entidad monetaria volcó u$s116 millones para controlar al billete. La Bolsa en negativo

El Banco Central debió volcar en marzo un total de u$s2.040 millones para controlar al tipo de cambio durante todo el mes, una cifra elevada que, incluso, no impidió que el billete estadounidense finalice por encima del precio con el que terminó febrero.



Más allá de este panorama que desde las cifras parece preocupante, las reservas del BCRA cerraron el mes con un incremento de u$s217 millones. En parte, esto ocurrió gracias a que en la fecha ingresaron los u$s1.000 millones que el HSBC le prestó al Gobierno.

Con este panorama, en la última rueda hábil del mes, anticipado el final por los feriados de Semana Santa, el dólar concluyó a la baja con una nueva intervención del Banco Central, luego que la entidad mantuviera la tasa de política monetaria en el 27,25% anual, ante una persistente inflación núcleo y que dejara la puerta abierta a una suba del interés.



Así, el organismo monetario conducida por Federico Sturzenegger, según información oficial, volcó el miércoles a la plaza u$s115,7 millones.

Esto en un marco donde la demanda de bancos, empresas e importadores fue elevada por las necesidades de divisas para pagar compromisos estacionales, por lo que el volumen total operado fue de u$s957 millones, un 9% mayor que la jornada anterior.

En el rubro minorista el dólar cayó cuatro centavos hasta los $20,44 promedio en bancos de la City porteña, según el habitual relevamiento que realiza la autoridad monetaria. Con esta última cotización el billete tocó su valor mínimo en un mes, y quedó apenas dos centavos por debajo del cierre de febrero.



Desde el Banco Nación la cotización al público disminuyó cinco centavos, después de tres jornadas sin cambios, para ubicarse a $19,90 para la compra y $20,40 para la venta.



En tanto, el precio máximo encontrado en las ventanillas de la City fue de $20,50 en el Galicia, seguido por los $20,47 del Francés.



Este recorrido se trasladó a la plaza paralela, en donde el blue se mantuvo sin cambios a $20,76, por lo que la brecha con el promedio minorista oficial es de 32 centavos, o 1,6 por ciento.

En el segmento mayorista, en tanto, el precio bajó dos centavos hasta los $20,15 a partir de una oferta creciente de divisas, y así finalizó esta corta semana con un retroceso de cuatro centavos.

"La regulación oficial volvió a ejercer el control de la evolución de los precios del dólar y justificó la corrección negativa experimentada el miércoles", confirma el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

Según analistas de ABC Cambios consultados por iProfesional, el mercado empezó la rueda vendiendo divisas luego del comunicado del martes del BCRA, en el que indicaba que podría subir las tasas de interés si la inflación no se moderaba en abril, pero luego empezó una demanda consistente por fin de mes, empezó a subir y cuando llegó su valor a un máximo de $20,17 comenzó a intervenir la entidad monetaria con una orden de venta "fuerte" de u$s100 millones. Aunque después de esa apuesta las operaciones comenzaron a mermar y no habría vendido todo ese monto.



De esta manera, y con la ayuda de los u$s2.040 millones de las intervenciones del BCRA, la divisa cierra marzo con un incremento de apenas 3 centavos frente al cierre de febrero. Y en todo el 2018, su precio trepa 8 por ciento.



Igualmente, pese a las fuertes ventas del Banco Central en todo marzo, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s61.721 millones, es decir, u$s217 millones por encima que el cierre de febrero.



Esto se debió, en parte, a que el miercóles aumentaron las tenencias de la entidad unos u$s999 millones respecto al día hábil anterior, debido al préstamo otorgado al Gobierno por el HSBC de u$s1.000 millones a un plazo de 18 meses.

En cuanto a la intervención en la plaza cambiaria por el recalentamiento en el precio del billete estadounidense y el nivel de la tasa de interés actual, el Banco Central informó en la semana cuál es su actual estrategia.

"El nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", indicó el BCRA el martes en su comunicado de política monetaria, en el que sostuvo la tasa de referencia en 27,25% anual.



Y aclaró que "continuó interviniendo (en el mercado) para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".



Por lo tanto, el Banco Central indicó que "la intervención cambiaria, sin embargo, es un complemento y no un sustituto de la política monetaria", por lo que si la inflación no desciende al sendero buscado, "está listo para actuar, ajustando su tasa de política monetaria".



En el mercado secundario, las Lebac se operaron al plazo de 21 días a 26,80%, llegando a escalar a 27%, y la de 175 días al 26% anual, donde se transaccionó un equivalente en pesos de 260 millones de dólares.

Por el lado del mercado de futuros del Rofex se operaron u$s1.156 millones, de los cuales más del 30% se negoció para fin de abril a $20,50 con una tasa implícita del 19,3% anual.



El período más extenso pactado fue agosto a $21,88. Los plazos, en general, quedaron con bajas promedio de más de seis centavos, convalidando el retroceso del spot.



"Entendemos que el dólar ha establecido para las próximas semanas un nuevo piso en la zona de 20 pesos y un techo que insistimos debería estar no lejos de la zona actual. En un escenario, en tanto, en el que esperamos el BCRA se mantenga interviniendo", conluye la consultora Portfolio Personal.

Bolsa

La Bolsa porteña operó nuevamente en baja el miércoles, en un contexto acotado y selectivo de negocios de cara a los feriados de jueves y viernes por Semana Santa y del lunes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdió 0,4% y puso a prueba el piso de las 31.100 unidades, afectado por la merma anotada en empresas concesionarias de servicios y financieras.

Las mayores bajas correspondieron a Banco Hipotecario (-2,8%), seguido por Petrobras (-1,9%), Agrometal (1,8%), y Consultatio, con el 1,7%.

Algo parecido sucedió en Wall Street, donde los ADRs y acciones de empresas argentinas operaron con mayoría de bajas, siendo las más relevantes las de Mercado Libre, con un descenso del 3,1%, y Despegar, con el 3,1%.

Por el lado de los títulos públicos, entre los más negociados, se destacaron las alzas del Bono Argentina 2117 (0,8%) y del Par con legislación de Nueva York del 0,5 por ciento.