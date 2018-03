¿Qué te pasa Merval?: en el trimestre la inversión bursátil perdió frente al dólar, la inflación y el plazo fijo

Finanzas

29-03-2018 Noticias internas y externas fueron lapidarias para el mercado argentino de acciones y bonos. El principal índice de Buenos Aires cayó cerca de 6% en marzo, hecho que generó que prácticamente se licuen sus ganancias del 2018, ya que en tres meses acumula un positivo de apenas 3,5 por ciento

por la festividad de Semana Santa, así cortamos la mala onda y empezamos un nuevo mes desde cero", comentó un conocido operador bursátil, mientras repasaba resignado los datos de fin de mes.Es más: los analistas prevén que el feriado de cinco días hasta elcontra pérdidas adicionales."Mantendrá a los mercados locales fuera de lo que suceda en el exterior, por lo que no sería de extrañar, que en estas tres ruedas los inversores de renta fija y variable,, se comentó en una sociedad de bolsa de la City.La reflexión inicial viene a cuento de lo sucedido en losen los que el Merval , afectado tanto por razones externas como internas.puede mencionarse laa nivel global a frente a la suba de laque repercutió tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.A lo anteriora nivel global, que hundió las cotizaciones de la mayoría de los mercados, incluido el argentino, a partir de la aplicación deque impuso el presidente norteamericano a China.La cuestióndel gobierno de ese país, que incluso advirtió que no descartaAunque luego, con el correr de los días,para limar asperezas, pero el daño ya se había producido.Pero claro que no todo es achacable alque incidieron en elde losQuizás el más relevante es la, en el que cada vez sonpara evitar que el precio de la divisa no avance muy por encima de los 20 pesos.Además afectó la marcha de los mercados lasPor último,y lasque lejos de converger a las metas oficiales no encuentran un piso, lo cual generaTodo ello se, con acciones que llegaron a, como es el caso de, seguida de cerca porun tridente que descendió alrededor del

Aun con ese panorama poco alentador,, ya que hubo, que en su mayoría se trata de acciones representativas de los sectores financiero y energético.En primer lugar se ubicó, seguido por, con un

El acumulado anual viene en picada

En cuanto a lo sucedido con laen sus diferentes series con vencimiento en 2019 y 2020, con, seguidos por ely elLuego de un, impulsado por el ingreso de una importante masa de fondos proveniente del exterior,, que se agudizó a partir de la segunda quincena de marzo.Como resultado de ello, al final del mes que acaba de concluir, por lo queal momento de hacer comparaciones en términos reales:En efecto, frente al(que subió un 8,2%), y ante el(que es 6,2% en el primer trimestre), laPor si fuera poco, la Bolsa también muestra una, pues el primero acumuló un rendimiento del 5,2%y las segundas el 6,7%, en los primeros tres meses del año.Pese a ello existe uncon muy buenos rendimientos. En el caso deMás abajo se ubican(27%) y, con el 25%. Cierra el cuadro de honor, con el

, losen el 2018 son los de, que, seguida por, que

Por el lado de los, lo más notable es el avance de los, seguidos por ely el, que gana un

Las expectativas para los próximos meses

En cuanto a lo que viene sucediendo alas, pues dos de sus principales indicadores arrojanEl más afectado es elquePor el lado de los, el resultado global marcó un incremento de. En este rubro se destaca el avance de la bolsa de, lo cual contrasta con lo sucedido con el Merval , que en términos de dólares cayó un 3,8%.En cuanto a las, lo más trascendente es el, mientras que el oro gana cerca del 2% en los primeros tres meses.El segmento de las, en tanto, mostró una marcada recuperación en las cotizaciones en el mercado de Chicago, ya que elaumentan en promedio un, mientras que la soja alrededor del 8%, a partir de las estimaciones sobre una menor cosecha en nuestro país.Los datos negativos reflejados en el año, abren un interrogante a lo que sucederá en los próximos meses con el mercado bursátil doméstico.Para Pablo Castagna, director de Portfolio Personal, "en el plano local, los, en especial, si los movimientos son abruptos".Sobre este punto, Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil, hace hincapié en un dato que, en su opinión, es preocupante y por demás llamativo: la"Esto que quiere decir, simplemente que los, lo que en la jerga bursátil se denomina flight to quality", sostuvo Fernández.Al respecto, el analistas Gustavo Neffa de Research For Traders aseguró que: sus bonos en dólares largos, a pesar de contar con una TIR mucho más atractiva a ahora, carecen de compradores".Pese a ello, para el analista Matías Roig "nuestra visión para la"Los(una economía que busca un sendero de crecimiento sostenido), lo(con ganancias en recomposición), y a unaque se dispara en parte desde la expectativa de, agregó."No obstante, para el muy corto plazo, sabemos que la, al menos por momentos, volatilidad", concluyó Roig.Por su parte, Fernández apuntó que unya que desde que comenzó la baja de los mercados de referencia a principios de febrero del corriente año, el"Ello demuestra claramente laPor algo el volumen en acciones sobre el cierre de marzo llegó a los $ 570 millones, uno de los bajos de este 2018", agregó.Más allá de estas cuestiones puntuales, desde SBS Fondosen particularPor la parte de Neffa, se inclina por, como, entre otras.Por el lado de los, Castagna consideró queluego de la corrección, según el perfil de riesgo de cada inversor".En su opinión la mejor, que presenta hoy Tires (tasas de retorno) de entre 3,5% y 8,1% para vencimientos entre 1 y 13 años de duration.Quienes también prefieren volcarse sobre el tramo medio de la curva en términos de spreads son los expertos de SBS Fondos, especialmente para losEn cuanto aEn cuanto al, existe cierto ccontinuará con sus, pues de alguna medida estableció un piso en la zona dey un techo no muy por encima del actual.Por el lado de la, se estima que el BCRA lacon lo que la curva de Lebacs no debería reflejar grandes cambios.A partir de este diagnóstico, Castagna afirmó queDespués, muy posiblemente, a revisar de nuevo".En línea con lo anterior, desde SBS Fondos creen que "las, pero los bonos provinciales ajustables por Badlar también lucen atractivos".