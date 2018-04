Tras el "coaching" para interrogatorios del Congreso, Caputo definió su estrategia defensiva por el tema offshore

Legales

03-04-2018 El ministro de Finanzas se preparó con un equipo que lo ayudó a simular situaciones de estrés ante los distintos tipos de preguntas que le hará la oposición por ocultar, presuntamente, que había dirigido una sociedad offshore que luego hizo negocios con el Estado

Llegó el día para el que el ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, se estuvo preparando en las últimas semanas: un duro interrogatorio político en el Congreso, donde expondrá ante la comisión bicameral encargada de analizar la toma de deuda pública y su evolución.

Pero a los legisladores de la oposición no sólo les interesa hablar de este tema, sino también sobre las acusaciones que pesan contra el funcionario por omitir información en su declaración jurada, ya que habría ocultado que era titular de una sociedad offshore.

Luego de casi un mes de juntar distintas pruebas documentales y de ser sometido a un entrenamiento para poder responder a las acusaciones de la oposición, el ministro tratará de “limpiar su nombre” y despejar la mayor cantidad de dudas posible.

Tratará de desligarse de las denuncias, pero al mismo tiempo explicará que manejar este tipo de sociedades no es ilegal, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes y no se empleen para cometer delitos.

El coaching al que se sometió con especialistas en situaciones límites, como el de simular un interrogatorio agresivo, tratará de ayudar al ministro para no caer en contradicciones ni perder la calma ante previsibles "chicanas" políticas. La tarea consistió en imaginar distintas situaciones y en elegir las respuestas correctas.

El Gobierno accedió al pedido luego de que el peronismo “dialoguista”, aliado fundamental a la hora de conseguir votos en el ámbito legislativo, solicitara la presencia del ministro de Finanzas.

Este requerimiento se hizo más intenso luego de que se diera a conocer que Caputo manejó sociedades offshore –hasta un día antes de ingresar a la administración pública– que luego obtuvieron millonarios beneficios.

Desde el macrismo le ratifican la confianza al ministro, pero no quieren quedar expuestos a las críticas por una “defensa cerrada”. Por eso accedieron a que Caputo concurra este miércoles 4 de abril a las 9 de la mañana ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que quedó bajo la presidencia del senador formoseño José Mayans (del peronismo).

Allí lo aguardarán “con el cuchillo entre los dientes”, algunos de los dirigentes más críticos con la gestión del ministro de finanzas, como los kirchneristas Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade.

Cambiemos quiere evitar las especulaciones que se generaron en torno a esta demorada reunión, teniendo en cuenta que se pospuso hace dos semanas a pocas horas de que se concrete.

El senador radical Ángel Rozas reiteró que Caputo hablará “de todos los temas que les pueda interesar a cualquier diputado o senador, en cualquiera de los aspectos sobre su función pública”.

Desde el oficialismo remarcan que el titular de la cartera de Finanzas no tiene “nada que ocultar” y que “no tendrá ningún tipo de inconveniente de dar explicaciones sobre cualquier tema”.

El Jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, salió en defensa del funcionario al señalar que “corrupción son los bolsos de (José) López” y ratificó su apoyo al funcionario por su “integridad, honestidad y trasparencia en la función”.

Y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, indicó que "una offshore no es ilegal; es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos. Pero es un instrumento jurídico que se usa para organizar inversiones y empresas".

Días atrás, consultado por la prensa en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarollo (BID), Caputo dijo que “puedo ir cuando me llamen al Congreso, pero creo que el lugar (para esclarecer el asunto) es la Justicia”.

“Ahí es donde me presenté siempre y di todas las explicaciones”, sostuvo, aunque aclaró que si el Congreso quiere que les muestre las pruebas, “se las mostraré”.

En casi todos los casos, lo acusaron de los delitos de “omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos”.

La comisión quedó conformada por los senadores Ernesto Martínez, Pamela Verasay, Juan Carlos Marino y Ángel Rozas, por Cambiemos; Carlos Caserio, José Mayans, Sigrid Kunath y José Uñac por el interbloque Argentina Federal; la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun y el peronista salteño Juan Carlos Romero.

En tanto, por Diputados están los macristas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, los radicales Miguel Bazze y Luis Borsani, Héctor “Toty” Flores, de la Coalición Cívica. Por parte de la oposición se encuentran el massista Marco Lavagna; los justicialistas Néstor David y José Luis Gioja y los kirchneristas Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade.

Cuestionamiento por las sociedades offshore

En términos legales, estas sociedades son empresas que están constituidas fuera de su país de residencia y registradas en “paraísos fiscales”, donde no realizan ninguna actividad económica o comercial.

Muchas firmas eligen registrarse en esos lugares por las grandes ventajas impositivas: la tributación puede ser del 0%. Tampoco exigen la presentación de balances anuales, por lo que una offshore no tendría gastos de contabilidad ni de auditoría.

Gioja fue uno de los que cuestionó a Caputo, diciendo que no podía creer que quien hasta el 30 de noviembre de 2015 “representaba los intereses que pujaban para cobrar la deuda, que estaba insertado en cuanta offshore había, a partir del 10 de diciembre se siente en otra silla y empiece a defender los intereses de Argentina en contra de los que antes defendía. Es una conducta que no se condice con la que tiene que tener un funcionario”.

En tanto, Tailhade remarcó la necesidad de que el ministro de Finanzas explique su vínculo con las cuentas offshore, y recordó que la primera denuncia del bloque fue hace dos años, por el fondo Axis.

En ese caso, se lo denunció penalmente por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES ya que unos $500 millones fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones al Fondo Común de Inversión Axis, relacionado con el propio ministro.

Además, ese fondo figuraba entre las entidades financieras y los grupos económicos que fueron habilitados a realizar la operatoria de dólares a futuro por el Banco Central durante el último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

A través de Axis, el FpV denuncia que Caputo compró dólar futuro y, una vez en el gabinete del Poder Ejecutivo, participó de la decisión de la devaluación del tipo de cambio, por lo que la investigación judicial busca establecer hasta qué medida Caputo resolvió sobre el incremento de su propio patrimonio personal.

El peronismo sostiene que el ministro omitió informar este dato en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y que –además– en el proyecto que prepara el oficialismo sobre ética pública se trata de una omisión grave que puede llegar a costar el cargo.

Además, de acuerdo con una investigación realizada por los diarios Perfil, La Nación y otros medios internacionales, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán; y manager de Alto Global Fund, un hedge fund dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

Entre las firmas afiliadas de Noctua aparece Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012.

El entramado de sociedades offshore llega hasta Buenos Aires: en junio de 2016 Argentina Alto Global Fund LTD y Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL fueron registradas con domicilio en el microcentro y Puerto Madero, indicaron los citados matutinos.

Sus detractores señalan que en la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió como ministro, no figura ninguna de estas sociedades. Además, destacan que en el currículum vitae cargado en la página web del Ministerio de Finanzas ocultó su intervención como administrador de ese entramado societario.

Los diputados sospechan que esta omisión “podría haber sido utilizada para evitar que se investigara la posible participación accionaria del actual ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas” y “para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones”, en alusión a la participación del ministro en el pago a los fondos buitre.

Las fuentes consultadas por iProfesional sobre este último punto, explicaron que el ministro de Finanzas ya terminó de recopilar toda la prueba documental para demostrar que “no tiene nada que ver” con esas empresas.

Resta por verse, entonces, qué tan efectivo resulta el coaching a la hora que Caputo se enfrente al áspero esgrima verbal del Congreso.