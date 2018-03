Ventas de autos récord: cierra el mejor primer trimestre de la historia

Economía

29-03-2018 Marzo registra un buen desempeño en el mercado de 0Km: se estima que se despacharán entre 80.000 y 84.000 unidades, superando al mismo período del año pasado. Esto hace ilusionar a las concesionarias con un tercer mes consecutivo que quiebre un pico histórico.

Te puede interesar Dólar versus inflación: por qué el mercado cree que la tasa de devaluación puede superar el aumento de los precios en 2018

Las concesionarias de autos vivieron ayerEl cierre anticipado del mes por el comienzo del fin de semana extra largo hizo que la. Todo paraque les permitaNo fue fácil. Muchas no llegaron a hacerlo. Es quea lo acostumbrado en los últimos tiempos pero, losllevaron a que muchos clientes decidieraneste mes para evitar pagar más caro la semana próxima. Pese a la dureza del mercado,Las estimaciones que realizan en el sector señalan queCon un día todavía por computar, ayer había 75.600 vehículos registrados, pero a último momento el volumen de 0 km que se patentan es fuerte.Por eso la cifra estimada es posible.que se alcanzaron en el tercer mes de 2012, este mes se convertirá enque logra ese récord, después de enero y febrero. El dato es importante ya que losle quitaron días hábiles al mes ya que el año pasado Semana Santa cayó en abril. De todas maneras, el mes que está cerrandocuando se patentaron 78.000 unidades. Pero, aunque esa marca no se alcance, lo que es seguro que el depara el sector en materia de ventas . En el acumulado del año ya se patentaron más de 270.000 vehículos. El registro anterior más alto era también en 2012 con 253.244 unidades. La cifra oficial de marzo se dará a conocer el martes próximo. Abril es todavía una incógnita. Habrá que esperar cómo impactan los aumentos de precios en la demanda. Marcas como. Las otras marcas, según Ambito, todavía no comunicaron sus nuevos precios. Este mayor aumento se debe a la suba del dólar de comienzo de año y la necesidad de las automotrices de recuperar rentabilidad, con la mejora de Brasil ya no habrá tantas bonificaciones debido a que los mayores descuentos se aplicaban a vehículos que llegan de ese país.