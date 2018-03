Otro problema para Facebook: ahora lo denuncian por violar privacidad en Messenger

Tecnología

29-03-2018 La demanda presentada en un tribunal federal en California busca el estatus de acción colectiva en nombre de todos los usuarios afectados

está por enfrentar otro desafío legal. Tres usuarios de la aplicacióndemandaron a la red social argumentando que violó su privacidad al recopilar registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. La demanda presentada en un tribunal federal en elbusca el estatus de acción colectiva en nombre de todos los usuarios afectados y reclama por daños no especificados. La aplicación de mensajería externa de Facebook es la versión del. La aplicación fue lanzada para dispositivos iOS, Android y Windows y, permite a los usuarios realizar videollamadas y llamadas de voz además de chatear. Los usuarios de la aplicación incluso pueden enviar dinero a través de Messenger si el usuario proporciona un número de tarjeta de crédito o información de inicio de sesión de. Tras los reclamos, Facebook ofrece a sus usuarios unal facilitar la gestión de datos y rediseñar su menú de configuraciones, según detalló la firma en respuesta del escándalo sobre el uso de información de millones de personas.La empresa reconoció que registró elde algunos miembros de la red social, pero dijo que solo lo hizo cuando usuarios del sistema operativo Android aceptaron. Facebook había indicado el domingo queo mensajes de texto, y que la información se almacena de forma segura y no se vende a terceros. Android es propiedad de, que no se menciona en la demanda. La compañía dijo también que propondrá en las próximas semanasde la red social para detallar mejor qué información recopila y cómo la usa. Además de rediseñar su menú de configuración en los Facebook afirmó que está creando un nuevo menú de atajo sobre privacidad en el que los usuarios podrán asegurar mejor sus cuentas y controlar su información personal. También les permitiría revisar y borrar datos que han compartido, incluidas publicaciones y búsquedas.