Lo estafaron con un auto y demandó al sitio de compras, pero la Justicia lo culpó a él

Legales

29-03-2018 Para los jueces el fraude era evidente, el reclamante no tomó precauciones básicas y mantuvo contactos con los estafadores por fuera de la plataforma

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal rechazó un reclamo contra el sitio de compras online Mercado Libre porque el compradora la hora de adquirir un automóvil cero kilómetro por esa plataforma. Es que pagó el vehículo, publicado a mitad de precio, y nunca se lo entregaron. Los jueces Gerardo Vassallo, Juan Garibotto y Pablo Heredia indicaron que el demandante había visto el coche en un aviso online. El supuesto vendedor, entonces, le, con giros internacionales con intervención de una empresa local. Sin embargo,, por lo que la víctima fue a los tribunales para reclamar que Mercado Libre le devolviera el dinero, más una indemnización por daño moral. En la demanda se alegaba que el sitio de comercio online le había indicado por mail realizar la operación por medio de una empresa local llamada "Mercado de Pago" y que le había recomendado cubrir una suma de "gastos de entrega y documentación". Pero tanto en primera como en segunda instancia el pedido fue rechazado. Los camaristas entendieron que el sitio web, como mero intermediario,"No hay prueba de que Mercado Libre S.R.L. con anterioridad a la fecha de la operación hubiera tenido conocimiento efectivo de una ilicitud en ciernes", dice el fallo. Luego agrega que la página "se comportó como un simple sitio de alojamiento de datos (hosting)" y que ", es decir, no se obliga ante una parte a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios". De esta forma, los camaristas entendieron que, pese a múltiples indicios en ese sentido. Los jueces subrayan que el coche estaba publicado a "la mitad de su valor de mercado", que "todas" y que Kosen "mantuvo reiterados contactos por mail con una cuenta de correo falsa que no pertenecía" a Mercado Libre. Es decir, el comprador no tomó los recaudos debidos para una operación de este tipo. Por eso, tendrá que pagar hasta los gastos del juicio.