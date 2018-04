Esperan vender dos millones de televisores antes de que arranque el Mundial de Rusia

Economía

01-04-2018 Desde el sector afirman que no subirán las ventas, sino que se concentrarán en el primer semestre. Creen que subirá la facturación por TV más avanzados

Elpor lo que el sector espera. Aunque desde el sector afirman que no aumentarán las ventas , sino que se concentrarán en los. "Lo que ocurre en un año de Mundial es que hace, alrededor de abril. Todavía no hay una fiebre mundialista, pero creemos que va a empezar ahora, después de Semana Santa", explicó el titular de Afarte, la asociación de fábricas de electrónicos de Tierra del Fuego, Federico Hellemeyer, a Perfil. Según el directivo, lo que sí logrará Rusia 2018 será un, por que "la gente se permite un poco más, un gusto,".Por su parte, Gabriel Gruner, CEO de Philips TV, los. "Estamos metidos en lay en los próximos dos meses habrá muchas, tanto de las marcas como de las cadenas de electrodomésticos", explicó el ejecutivo, quien aseguró que la oferta más "agresiva" serán, ya que "el costo del dinero es alto" y "las 50 cuotas hoy son inviables". El gobierno de Tierra del Fuego informó la semana pasada el récord de, pero se esperan que las fábricaso con las líneas que no tienen demanda mundialista, como televisores de 24 y 36 pulgadas. Finalmente, Gruner señaló que al acuerdo con los sindicatos, depara evitar los despidos, se sumó un compromiso por. "En términos nominales, los. Nuestros precios están más competitivos. Hoy", concluyó.