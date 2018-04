¿Qué otras empresas pueden aprovechar el escándalo de Facebook?

Tecnología

01-04-2018 La polémica por el abuso de los datos de los usuarios podría ser una oportunidad para otras firmas que brindan servicios similares a los de la red social

El escándalo por la filtración de datos no fue "gratis" para Facebook: su valuación bursátil perdió cerca de $60.000, es decir, el 12% de su valor en la bolsa. Pero donde unos pierden, otros ganan, por lo que otras firmas podrían aumentar el precio de sus acciones o conseguir financiamiento.

El sitio de tecnología TechCrunch hizo una lista sobre esas empresas que, si aprovechan el "bajón" de Facebook, podrían sacar algo de rédito en los diferentes rubros donde está posicionada la firma liderada por Mark Zuckerberg.

Mensajería

Facebook tiene una alta presencia en este mercado, no sólo con Messenger sino también con WhatsApp. Por lo tanto, si los usuarios dejan de usar ambas aplicaciones, podrían tener más relevancia algunos competidores, como Snap, Telegram, LINE y WeChat.

De hecho, las aplicaciones de mensajería son un rubro que consiguió atraer la mirada de los inversores. Según el sitio antes mencionado, existen seis aplicaciones que lograron en total más de u$s2.000 millones, incluyendo la oferta inicial de criptomonedas de Telegram por $850 millones.

No obstante, no es la única aplicación alternativa que hace foco en la seguridad. Wickr recibió más de u$s70 millones mientras que Silent Circle consiguió u$s130 millones.

Te puede interesar Comparativo: las siete notebooks para hacer la diferencia en los estudios

Navegar contenido interesante

Algunas personas usan Facebook para mirar los posteos de otros usuarios, en búsqueda de contenido enriquecido, fácil de navegar y adictivo.

En este sentido, podrían verse beneficiadas algunos servicios como Pinterest, basado en colecciones de imágenes sobre diferentes intereses. Otra opción es Reddit, que ofrece curado de contenidos a partir de otros usuarios. Y Quora es otro servicio para preguntas y respuestas.

Contenido específico

Los grupos y las páginas de Facebook permiten hallar contenido sobre diferentes temas y, muchas veces, generado por expertos en la materia.

Para reemplazarlos, hay varias plataformas que ofrecen información y hasta contacto directo con celebridades. Twitter puede ser una alternativa. Y en Medium puede encontrarse contenido sobre diversos temas a cargo de especialistas.

Comunidad

Además de Facebook, existen otros sitios para entrar en contacto con gente que posea intereses similares. Uno es Nextdoor, que conecta vecinos para todo tipo de eventos, desde ventas de garaje hasta denuncia de delitos.

Otros startups ofrecen la posibilidad de crear redes sociales para grupos de interés, como Mighty Networks y Amino Apps.