Paritarias: los bancarios anuncian tres paros nacionales en rechazo a la pauta de Triaca

02-04-2018 El titular del gremio, Sergio Palazzo, dijo que convocará a una huelga el viernes y otra de 48 horas la semana siguiente si no hay un acuerdo con las entidades financieras. "La propuesta empresaria no alcanza", aseguró

En un comunicado titulado "Banqueros, no resignaremos dignidad por vuestra codicia", La Bancaria también convocó a un paro en el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) para el 3 y 4 de abril próximo por la reforma de la caja jubilatoria en esa entidad.

El sindicato de empleados bancarios paralizará este viernes las tareas en todo el país y convocará a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente si "no se alcanza un acuerdo paritario definitivo" luego de esta Semana Santa. Así lo informaron los secretarios general y de prensa de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.dividido en tres tramos, del 7% retroactivo a enero, 4% en julio y 4% en octubre. Pero el gremio afirma que la oferta es inferior a una anterior y que está lejos de una inflación esperada del 20%. Luego del fracaso de esas negociaciones, los dirigentes sindicales aseguraron que la cartera de Trabajo exhortó a gremialistas y cámaras empresarias a presentar la semana próxima "".En este sentido, advirtieron que "la ausencia de un acuerdo salarial justo y definitivo provocará consecuencias sobre la economía familiar de los trabajadores". "Se demostró paciencia y los índices de precios son contundentes, por lo que", señalaron los dirigentes sindicales. Y advirtieron: "Si no se llega a un acuerdo paritario la semana próximadurante la semana posterior a esa fecha".Los empleados del Bapro realizaron asambleas el lunes y miércoles de la semana pasada entre las 13 y las 15 por lo que no se atendió al público. El gremio rechaza ely la extensión de la edad para jubilarse dentro de la entidad en