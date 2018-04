El mejor fin de semana largo de la historia, según los empresarios

Management

03-04-2018 Nunca antes tanta gente se movilizó durante Semana Santa: se movieron por el país 2,4 millones de personas y gastaron $7.567 millones

Nunca antes tanta gente se movilizó en un fin de semana largo: durante los 5 días que duró el feriado XL, se movieron por el país 2,4 millones de personas y gastaron $7.567 millones.

Incidió el empalme de dos fechas no laborables y el buen tiempo, según comunicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Semana Santa suele ser uno de los fines de semana largos más importantes del año, pero en 2018 eso se notó de manera especial: 2,4 millones de personas viajaron por la Argentina y realizaron un gasto directo de $7.567 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional", indicaron.

"El buen tiempo que prevaleció en la semana y el empalme con el feriado del 2 de abril donde se conmemora a los soldados caídos en la guerra de Malvinas, impulsaron a miles de familias a salir de viaje. Muchos fueron en busca de descanso, otros de recreación, o a la participación en algún evento, especialmente de índole religioso", continuó la misiva de los titulares de empresas medianas.

La estadía media fue de 3,6 días, y el desembolso promedio diario rondó los $865 por persona, un 24,4% más que en la misma fecha el año pasado, cuando el gasto fue de $695 por día.

En cantidad de gente, se desplazó un 6,6% más que en 2017, lo que no sorprende si se contempla que este año hubo un día no laboral adicional. Sin embargo, la estancia promedio fue levemente superior (3,2 vs 3,6).

El gasto total durante todo el feriado aumentó 49,2%, de $5.071 millones la temporada pasada a $7.567 millones este año. El fuerte incremento se explica porque en esta ocasión se trasladó más gente, que permaneció más tiempo.

Según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,6% frente al mismo fin de semana del año pasado.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en La Costa, Córdoba, Iguazú, Salta y Entre Ríos. Un capítulo especial fue la región del Litoral, donde el boom turístico fue inigualable.

Según datos del Ministerio de Turismo, el 39% de los viajeros se dirigió a la Provincia de Buenos Aires, y un 20% al Litoral. A su vez, el 91% de quienes recorrieron el país fueron residentes argentinos.

"El empalme de dos fechas especiales como es Semana Santa y la conmemoración por los caídos de Malvinas estimuló a miles de familias a pasear por el país. A su vez, como fue toda la semana no laborable en el Uruguay, se observó el ingreso de una gran cantidad de grupos de esa nacionalidad a visitar especialmente la zona del Litoral", reflexionaron desde la Confederación.

"Los viajes arrancaron el miércoles, pero hasta el sábado continuaban saliendo familias a disfrutar algunos días", apuntaron.

Se estima que viajaron 2.430.000 personas, una cifra histórica para un fin de semana largo. Aunque igual, representa apenas el 5,5% de la población nacional.

Sólo Aerolíneas Argentinas transportó un promedio de 43.000 pasajeros por jornada, lo que marca la magnitud del fin de semana.

Las rutas de todo el territorio argentino quedaron desbordas por el tránsito. Colas en caminos, en estaciones de servicios, en los ingresos a las ciudades. Los peajes de muchas vías debieron levantar barreras porque se hacían colas de hasta 25 minutos. Para arribar a la costa argentina, se llegó a tardar 9 horas saliendo desde Ciudad de Buenos Aires, aseguraron los empresarios.

También hubo filas de 10 km para pasar a Uruguay por la aduana de Gualeguaychú ya que aprovechando la cantidad de días, muchas familias eligieron vacacionar en las playas "orientales".

CAME consideró que el buen tiempo ayudó a que la fecha sea buena y se impongan destinos con playas. Además hubo un calendario de fiestas y eventos muy amplio, donde casi todas las ciudades armaron algo alusivo a Semana Santa, además de conmemoraciones por el 2 de abril.