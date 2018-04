Quién es Daniel Ek, el millonario cofundador de Spotify que usa muebles para armar

Tecnología

03-04-2018 A sus 35 años, Daniel Ek se convertirá oficialmente en multimillonario ante la salida a la bolsa de su empresa de streaming de música

Te puede interesar La tecnología "contactless" en las tarjetas de crédito se quintuplicará este año en la Argentina

A sus 35 años,es una de las figuras más importantes del negocio musical a nivel global. Elen Nueva York de la compañía de música en streaming . Pero el empresario sueco tiene los pies en la tierra ypara las habitaciones de sus dos hijos, según explicó en una entrevista con el podcast UE Confidential. En esa ocasión, también reveló que su. Quizás ese realismo se deba a que Daniel Ek yaque a algunos les entra cuando tienen. Creció en un hogar humilde en un barrio periférico de Estocolmo y con 13 años montó su primera empresa como diseñador de páginas web. Siendo, aunque tuvo que despedir a algunos de ellos al no poder pagarles el sueldo. Ek abandonó los estudios universitarios pocas semanas después de haberlos empezado. Después trabajó para la empresa de subastas Tradera, comprada por Ebay, y fundó unaque vendió en 2006. Apenas cumplidos los, Ek era tan rico que podría no haber trabajado más. Se, tenía unaen Estocolmo y hacía que se descorchasen botellas de champán en los clubs de moda de la capital sueca.Y entonces llegó la. "Me di cuenta de que, que solo me utilizaban y que mis amigos no eran amigos de verdad", contó hace unos años al New Yorker, según reveló la agencia DPA. Solo estuvieron en los buenos momentos y lo abandonaron rápidamente. "y pensé que cumpliría el objetivo cuando tuviese dinero, pero en lugar de eso no tenía ni idea de cómo quería vivir mi vida", confesó el emprendedor . Así que Ek vendió su Ferrari y se mudó a una cabaña de madera cerca de casa de sus padres. Allíy recordó cuando de adolescente utilizaba la plataforma de descargas ilegales, que le permitió acceder a mucha música nueva. Hablando con, cristalizó la idea de montar una, a las que sobre todo les molestó la variante gratuita de la plataforma, que incluye publicidad pero aun así permite escuchar música durante horas. Los, ya que solo reciben pequeñas sumas por millones de escuchas. Pero Ek y Spotify defendieron férreamente el concepto y prometieron que se conseguiríande pago. Actualmente el streaming consigue que, aunque el reparto de los beneficios sigue generando roces.