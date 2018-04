Privacidad en Internet: ¿cuánta información tienen Google y Facebook sobre nosotros?

Tecnología

03-04-2018 En los últimos días la filtración de datos de una de las redes sociales más grandes del mundo ha desatado un intenso debate en la opinión pública global

La filtración de datos por parte de Facebook ha despertado un debate a nivel mundial acerca de los datos que tienen este tipo de empresas acerca de sus usuarios y la privacidad de los mismos.

Un informe publicado por el periódico inglés The Guardian señala que tanto Google como Facebook recolectan una gran cantidad de información acerca de las personas que los utilizan. La ubicación, los intereses, las personas con las que se relaciona son algunos de los datos que se pueden obtener fácilmente y que interesan a este tipo de compañías.

Ubicación

Siempre que la persona tenga activado el GPS del celular, Google puede acceder a los datos de ubicación de la persona. De este modo, sabe exactamente todos los lugares en los que estuvo y en qué momento del día. A través de este link, es posible acceder a toda la información de ubicación que Google tiene sobre cada uno.

Historial de búsqueda

La mayoría de las personas sabe que Google almacena en algún lugar su historial de búsqueda. De hecho, es muy sencillo encontrarlo en la pestaña lateral de los buscadores o en el celular mismo y eliminarlo, pero eso no significa que se borre de los datos que Google ya tiene sobre él.

En primer lugar, el informe publicado en el diario inglés aclara que "incluso si se elimina un historial de búsqueda e historial de teléfono en un dispositivo, aún puede tener datos guardados de otros dispositivos", por lo que la compañía todavía tiene la información que el usuario cree haber borrado. Para poder ver qué información tienen acerca de cada uno se puede entrar a este link.

Publicidad

Google tiene una herramienta que le permite crear publicidad basada en la información personal de cada uno. La ubicación, el género, la edad de la carrera, los pasatiempos, la situación sentimental y los intereses en general son parte de una gran base de datos que tienen para poder ofrecerle a cada persona la información precisa que está buscando. Una vez más, la buena noticia es que puede acceder a la información que tiene google en este área a través del siguiente enlace.

Te puede interesar Cómo rastrear la ubicación del celular si está apagado

Youtube

El historial de búsquedas de la plataforma de videos más grande del mundo es otra de las fuentes de datos que Google almacena. En base a los contenido que cada persona busca se puede determinar una línea de intereses, lo cual es muy útil al momento de mostrar banners o cualquier tipo de publicidad.

Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: youtube.com/feed/history/s...

No obstante, como se pudo saber en los últimos días, Google no es el único que tiene información sobre sus usuarios. En este sentido, Facebook no se queda atrás. Al igual que en el buscador, la red social ofrece la posibilidad de descargar la información que tiene sobre cada usuario, de modo tal que cada uno pueda conocer qué saben de su comportamiento e interacciones a través de ella. A través del siguiente link, la persona podrá conocer los pasos para poder acceder a esa información.

Como dato curioso, cabe mencionar que Facebook almacena cada una de las calcomanías que se han enviado por Messenger -su extensión para mensajería instantánea-.

Webcam y micrófono

Los datos que recopilan incluyen el seguimiento de dónde se encuentra, qué aplicaciones ha instalado, cuándo las usa, para qué las usa, acceso a su cámara web y micrófono en cualquier momento, sus contactos, sus correos electrónicos, su calendario, su historial de llamadas, los mensajes que envía y recibe, los archivos que descarga, los juegos que juega, sus fotos y videos, su música, su historial de búsqueda, su historial de navegación, incluso las estaciones de radio que escucha.

Por último, Google puede acceder a mucha más información de la que se menciona en este artículo. De acuerdo a la actividad particular de cada persona, la compañía tendrá diversos tipos de datos. Los eventos o fiestas a las que cada uno asistió, las fotos que se borraron del celular o de la computadora, y hasta la rutina de ejercicios -en caso de usar Google Fit- son algunos de los puntos de la vida personal a los que Google puede acceder, y de hecho, lo hace.

El artículo original fue publicado en el diario inglés The Guardian y su autor es Dylan Curran, un consultor de datos y desarrollador web, que desde hace tiempo realiza una amplia investigación para difundir la conciencia técnica y mejorar la etiqueta digital.