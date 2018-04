Cuccioli advirtió que este mes habrá un control intensivo sobre el uso de tarjeta de débito

Impuestos

04-04-2018 En marzo se completó la obligación de contar con terminal pos con los monotributistas, y ahora habrá visitas de AFIP, primero para inducir su utilización y luego para clausuras

Cuccioli reconoció que "puede haber lugares donde todavía no está desarrollado" el cobro a partir de la utilización de tarjetas de débito o crédito u otros medios de pago electrónico, pero "es algo en lo que iremos avanzando" en el corto y mediano plazo.

El nuevo titular de la AFIP , Leandro Cuccioli, ratificó que ya rige lapara comerciantes, profesionales y monotributistas de contar con terminales pos para que los consumidores puedan pagar con, y advirtió que los comerciantes que no cumplan con esa disposición podrían tener una sanción de entre dos y seis días dePor otra parte, los colaboradores de Cuccioli comentaron que "Nuestra Parte" vino para quedarse, y que en el caso de lostodos los meses se les informará aquellos datos por los que pueden ser excluidos del Régimen.En abril, precisó el funcionario, se iniciará unque consistirá en dos visitas a los comercios y prestadores de servicios de agentes de la AFIP , cuando no tengan o no usen pos, tengan "tarjetas suspendidas", "mínimo de compra", "sin sistema" o sean denunciadas por la aplicación Mi AFIP , que tiene un lector del código QR de los negocios.La primera visitay estará precedida por una. En ella, los agentes recordarán al contribuyente que rige esta obligación y les dejarán folletería. En la segunda, irán a constatar si continúan los incumplimientos y a librar el acta de infracción con las consiguientes sanciones. Sobre los profesionales, colaboradores de Cuccioli explicaron que por los bases de datos de la AFIP , pueden saberpos, y quiénes lo hicieron, pero no fueron retenidos en el Impuesto a las Ganancias por ventas con tarjeta. Lo que ocurre es que "si son muchos", como es el caso, la, y por eso el funcionario insistió en que son los consumidores y usuarios los que deben dar "alertas", dado que no quiere hablar de "denuncia". Las terminales pos al inicio del proceso de obligatoriedad de su instalación, el 30 de abril del año pasado, eran 560.000, y hoy hay 993.000, con una suba de 77%,informó la AFIP . El aumento de transacciones interanuales con plásticos fue de alrededor de 20% y el volumen de negocio interanual con tarjeta creció 49,4% con la de crédito y 47,1% con débito.