Identifican a la autora del tiroteo en la sede de YouTube que se suicidó

Tecnología

04-04-2018 Nasim Najafi Aghdam, de 38 años, habría actuado en protesta por las políticas de monetización de la plataforma de videos propiedad de Google

Te puede interesar La tecnología "contactless" en las tarjetas de crédito se quintuplicará este año en la Argentina

Una mujer abrió fuego el martes en la sede central decerca de la ciudad californiana deantes de quitarse la vida, informó la policía, un hecho que provocó la evacuación del lugar y dejó tres heridos. De acuerdo con varios reportes, la autora del tiroteo, identificada como(en la foto), de 38 años, habría actuado en protesta por las políticas de monetización de la plataforma. Najafi era una creadora de videos, aunque todas sus cuentas en YouTube han sido suspendidas por el momento, no obstante, aún pueden verse dos de ellos en su perfil de, gerente de producto de YouTube, dijo en su cuenta de Twitter que escuchó personas corriendo y sostuvo que pensó que había un terremoto antes de que le dijeran que había una persona armada. “En ese momento cada persona que veía era un tirador potencial. Alguien dijo que la persona salió por la puerta trasera y luego se pegó un tiro”, dijo Sherman en. “Miré para abajo y vi rastros de sangre en el piso y las escaleras”, contó.El jefe de la policía de, dijo en rueda de prensa que agentes de la fuerza entraron al edificio y encontraron al menos cuatro personas con heridas de bala. “Localizamos a una víctima y creemos que se inflingió una herida de bala. Es una mujer”, agregó. Una de las víctimas, un hombre de 36 años, se encontraba en estado crítico en el. Una mujer de 32 años estaba grave y otra de 27 años estaba en buena condición. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas. El presidente estadounidensesse refirió al episodio en Twitter. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados”, sostuvo el mandatario, que además alabó a las fuerzas de seguridad. El mes pasado, YouTube anunció que, así como de videos que muestren cómo fabricar armamento. Los tiroteos protagonizados por mujeres son inusuales. Un análisis de The Washington Post mostró que solamente tres decon más de cuatro muertos desde 1996 son responsabilidad de mujeres.