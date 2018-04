Juventus cae 7% en la bolsa de Milán luego del gol de chilena de Cristiano Ronaldo

Finanzas

04-04-2018 El club dejó de ingresar €7,5 millones que tienen asegurados los semifinalistas, os 11 millones del subcampeón y los 15 millones del vencedor

"es el mejor"...son algunos de los titulares con los que han abierto hoy lasde Europa después del gol anotado porde chilena ante la Juve en la ida de los cuartos de final de la Champions. Según diveras mediciones, Cristianodel césped, casi la altura del larguero. Suen un ejemplo perfecto de la excelente técnica y la perfección física del delantero portugués.Muchos se acordaron de, el que marcó de cabeza a David de Gea en elelevándose por encima de Evra hasta alcanzar los 2'93 metros. Lalevantó de sus asientos a los aficionados turineses, que le regalaron unaque el portugués supo agradecer: "Que un estadio como este por el que han pasado grandes futbolistas me aplaudiera es un momento único y estoy muy feliz. Cuando era niñoy que la gente te aplaudacon buenos recuerdos. Para todos los italianos que estaban en el estadio: grazie" No obstante, hay otro enfoque, en este caso, bursátil, que ha dejado elque enfrentó anoche en elde Turín a italianos y madridistas y es que el equipo piamontés, queha iniciado la sesión bursátil del miércoles con un, hasta mínimos no vistos desde el mes de agosto. Más allá de lo inverosímil del remate del portugués (golpeó el balón a casi 2,23 metros de altura), la Juventushaber quedado virtualmente eliminada de una competición como es la Champions, ya que le supone dejar de ingresar los 7,5 millones de euros que tienen asegurados los semifinalistas, así como los 11 millones del subcampeón o los 15 millones del vencedor (en total, en el mejor de los casos, dejaría de ganar 18,5 millones de euros).