La soja se derrumba un 4,3% en Chicago por la decisión del gobierno chino

Finanzas

04-04-2018 El anuncio de Beijing de aplicar aranceles a productos primarios importados de EE.UU. impactó negativamente en el mercado de futuros

Como consecuencia del anuncio del gobierno chino de aplicar aranceles a productos importados de los EE.UU., los precios de los granos operan con fuertes caídas este miércoles en el mercado de Chicago. En tal sentido, laa u$s 365,06 la tonelada. En tanto, ela u$s 48,62 y ela u$s 165,44. El ministerio de Comercio chino anunció hoy quea una lista de 106 productos estadounidenses, incluyendocarne, algodón, automóviles, entre otros. Esta medida se toma como respuesta a laque previamente había anunciado el presidente estadounidense,de imponer aranceles a la importación deen principio, mientras otros productos se encuentran en revisión.Elsubió el martes en la bolsa Chicago (+2,52%), aprovechando unque menciona un descenso de la calidad del trigo de invierno, mientras el maíz y la soja siguen subiendo. En su primera publicación semanal del año sobre la calidad de la siembra, el departamento estadounidense de Agricultura) indicó el lunes que elde trigo de invierno fueron consideradas de calida" en Estados Unidos . Una cifra bastante por debajo de la del año pasado en el mismos periodo, donde el 51% de las siembras se consideró que eran de buena calidad. El trigo de invierno estadounidense ha sido perjudicado por una sequía persistente que afecta al centro del país desde hace varios meses.