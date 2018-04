Cristiano Rattazzi: "Es demagógico pedirle a los funcionarios que traigan su dinero al país"

Economía

04-04-2018 El presidente de Fiat Argentina señaló que no es exigible repatriar fondos, pero sí declararlos. Además, se mostró "muy optimista" sobre el rumbo económico

Te puede interesar Dólar versus inflación: por qué el mercado cree que la tasa de devaluación puede superar el aumento de los precios en 2018

El presidente de, Cristiano Rattazzi, afirmó este miércoles que le parece "totalmente" pedirle a los funcionariosen el exterior país "porque no se exige traerlo,". "Si a mí me gusta, tengo acciones de Amazon. Lo tengo que declarar. Pero, ¿?", señaló el directivo. "Uno puede. Afuera los retornos son bajísimos, en la Argentina son más altos, pero tenés que estar arriba de ellos día a día. Lo dijo bien (el ministro de Energía, Juan José). Hasta que no haya lade que lo que se invierte acá tiene el, es bueno que se tenga", se explayó Rattazzi en charla con La Nación.Con respecto a las cuentas offshore, afirmó que ya casi no existen. "Uruguay, que era considerado un caso límite, si hoy querés hacer", remarcó el mandamás de Fiat Argentina. Además, Rattazzi se mostró "" sobre el, afirmando que " los astros se están poniendo en su lugar". También afirmó queun "" para domar a la, pero elogió que "el défa la baja". También destacó que en "cuat", tributos que calificó como "". "Cuando toma una medida , el Gobierno va hacia el. Ahora va a tomar tiempo para que la gente entienda que el país cambia. Va a haber. Lapara competir con las importaciones", concluyó Rattazzi.