Economía

Chubut lanza una "cuasi moneda" para saldar deudas con proveedores

04-04-2018 Los TICADEP tendrán como garantía los ingresos de la coparticipación federal y fondos sin afectación específica. Los comerciantes reclamaron porque no cobrarán los montos originales. Como no tienen el aval de la Nación, no podrán cotizar en mercados bursátiles

