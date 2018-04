Anuncian un paro de bancos para el viernes en todo el país

Economía

05-04-2018 Lo convocó la Asociación Bancaria, que amenazó con otra huelga de 48 horas para la semana próxima si no logran un acuerdo salarial "definitivo"

La Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo decidió esta noche "un" de 24 horas para el viernes próximo en todas las entidades financieras públicas y privadas ante "la ausencia de unasuperadora por parte de las cámaras patronales". Fuentes gremiales advirtieron que la semana próxima, en fecha a determinar,, esta vez de 48 horas, si no hay "soluciones definitivas". Los voceros de la organización sindical confirmaron a Télam que el paro nacional del viernes en la totalidad de lasserá "activo", es decir que habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades.Luego denunciaron "lade propuestas paritarias justas" por parte de los empresarios de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA). "No hubo ni hay hasta ahora una propuesta salarial superadora que garantice salarios dignos y justos", señalaron los voceros gremiales, y realzaron que esa realidad provoca "serias consecuencias sobre la economía familiar de los trabajadores". Además, los voceros señalaron que la segunda jornada de huelga en el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) -realizada este miércoles en todas las sucursales- cosechó "unde más del 90%" en demanda de "unay la inmediata modificación de la ley de reforma previsional" para ese personal. Lade los bancos fue el miércoles pasado por el 15% en tres tramos más una cláusula de revisión en diciembre. Según el titular del gremio, Sergio Palazzo, al encuentro los empresarios “llegaron dos horas más tarde” e hicieron “una propuesta menor a la de la vez pasada”, inclusive con una oferta de reducir en un 50% algunos ítems salariales. Desde los bancos dicen que pidieron al ministerio de Trabajo que los autoricen “a pagar el aumento propuesto la semana pasada, del 7%más dos tramos de 4%, uno en julio y otro en octubre no acumulativos". Y sostienen que "por el día del bancario se ofrecieron 13.000 pesos”.