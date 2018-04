La AFIP ya habilitó el sistema "Ganancias Personas Humanas" y "Revalúo Impositivo" en período de prueba

Impuestos

05-04-2018 La Administración Federal de Ingresos Públicos ya habilitó dos nuevos Servicios: "Ganancias Personas Humanas" y "Revalúo Impositivo". Los detalles de su utilización

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya habilitó dos nuevos Servicios: "Ganancias Personas Humanas" y "Revalúo Impositivo".

Ambos se encuentran en período de prueba hasta el 15 de abril próximo. Se permite utilizarlos y los datos allí cargados quedarán disponibles para la versión definitiva.

Los contribuyentes pueden elevar sus comentarios y sugerencias a través de “Consultas Web”, marcando cualquiera de los dos temas nuevos: “Ganancias Personas Humanas (GPH) - Periodo Fiscal 2017” y “Revalúo Impositivo - Ley 27.430”.

Al tratarse de una versión de prueba, desde la AFIP realizan las siguientes aclaraciones:

Ganancias Personas Humanas

- Los datos que se ingresen serán guardados para no tener que reingresarlos en la versión definitiva.

-En la versión definitiva, los inmuebles que figuren en la declaración jurada Período Fiscal 2016, o en su caso, en la declaración jurada sobre los Bienes Personales 2017 o 2016, se encontrarán ya precargados. De ingresar sus datos en la versión de prueba, se aconseja revisarlos en la versión final para evitar datos duplicados.

- Dado que los cálculos que realiza esta versión se encuentran en prueba, los mismos pueden diferir del impuesto determinado final que surja de la versión definitiva.

- Existen pantallas que aún no han sido habilitadas.

- No se podrá generar ni presentar la declaración jurada con esta versión de prueba.

Revalúo Impositivo

Sólo podrán ingresar al nuevo servicio los contribuyentes que:

- Esten dados de alta en el Impuesto a las Ganancias

- Posean cierre de ejercicio en Diciembre de 2017 y Enero de 2018.

- Posean clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior

- Tengan el servicio habilitado de oficio por cumplir con los parámetros descriptos

Los datos que se ingresen serán guardados para que no haya que reingresarlos en la versión definitiva. Existen pantallas que aún no han sido habilitadas y no se podrá generar ni presentar la declaración jurada con esta versión de prueba.